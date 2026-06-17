البابا تواضروس يحدد 4 أنواع لحياة الشركة كما أرادها الله | صور

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الله أراد للإنسان أن يحيا حياة الشركة، موضحًا أن هذه الحياة تتجسد في أربعة أنواع رئيسية تساعد المؤمن على النمو الروحي وتعكس إيمانه بالمسيح.

شركة الروح والألم

جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية، ضمن سلسلة "قوانين روحية للحياة"، حيث تناول "قانون الشركة"، مشيرًا إلى أن أول أنواعها هو شركة الروح، من خلال المواظبة على قراءة كلمة الله والصلاة في البيت، ثم شركة الألم بمساندة المتألمين ومشاركة الآخرين أحزانهم.

وأضاف قداسته أن النوع الثالث هو شركة الفرح، والتي تدعو الإنسان إلى مشاركة الآخرين أفراحهم، أما النوع الرابع فهو الشركة مع القديسين، من خلال التمسك بشفاعاتهم والاقتداء بإيمانهم وسيرتهم.

واختتم البابا تواضروس عظته بالتأكيد على أن حياة الشركة بمختلف صورها هي التي تقدم أجمل صورة للإيمان بالمسيح، وتُظهر محبة الله في حياة المؤمن وعلاقاته مع الآخرين.