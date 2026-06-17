اليوم.. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كنيسة الأنبا شنودة والأنبا هرمينا السائح بالإسكندرية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من كنيسة الأبا شنودة، رئيس المتوحدين والأنبا هرمينا السائح بمنطقة دنا بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

العظة الأسبوعية

وتُنقل العظة على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، وهي: أغابي، CTV، ME Sat Logos TV، وCOC، كما تُبث عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يتيح متابعتها داخل مصر وخارجها.

وتأتي العظة الأسبوعية في إطار اللقاءات الروحية والتعليمية التي يحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على تقديمها بصفة منتظمة، متناولًا خلالها موضوعات روحية ورعوية تهم أبناء الكنيسة.