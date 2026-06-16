البابا تواضروس للسفير الأيرلندي: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تجسد الوحدة الوطنية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، السيد إيدن أوهارا سفير أيرلندا بمصر.

قدم قداسة البابا خلال اللقاء نبذة عن الحضارة المصرية العريقة وتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما تناول الحوار الدور الرائد لمدارس الأحد وأهميتها في ترسيخ القيم المسيحية وتعزيز ارتباط الأطفال بالكنيسة منذ الصغر.

كما تطرق اللقاء إلى تجربة التعايش السلمي التي تنعم بها مصر، حيث أعرب السفير الأيرلندي عن سعادته بحضور قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح هذا العام.

وعلق قداسة البابا بالإشادة على حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارة الكاتدرائية سنويًا لتقديم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل رسالة محبة ووترسخ مبدأ المواطنة وتُجسد روح الوحدة الوطنية، كما أنها تُعد سابقة فريدة في تاريخ رؤساء مصر.