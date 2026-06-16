البابا تواضروس الثاني يستقبل القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، روبرت سيلڤرمان، رئيس البعثة والقائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

قدّم قداسة البابا خلال اللقاء، نبذة عن الحضارة المصرية العريقة وما تتميز به من تاريخ ممتد وإرث ثقافي وإنساني فريد، كما دار حوار حول التواجد القبطي في الولايات المتحدة الأمريكية ودور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في خدمة أبنائها هناك.

من جانبه، أعرب روبرت سيلڤرمان عن تقديره لحكمة قداسة البابا وقيادته، مشيدًا بما حققته مصر من إنجازات خلال السنوات الأخيرة.

وفي الختام، وجّه رئيس البعثة الأمريكية الدعوة لقداسة البابا لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل وجود أعداد كبيرة من المصريين المسيحيين هناك، وما تمثله هذه الزيارة من أهمية روحية ورعوية لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر.