البابا تواضروس يبحث مع مساعد وزير الخارجية الترويج للسياحة الدينية في مصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية.

تناول اللقاء سبل تعزيز الترويج للسياحة الدينية في مصر، مع التركيز على مشروع مسار العائلة المقدسة وما يمثله من أهمية روحية وتاريخية وحضارية، باعتباره أحد أبرز المقاصد الدينية التي تجذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

كما استعرض السفير وائل النجار تفاصيل معرض الآثار القبطية الذي من المقرر أن تستضيفه روسيا لمدة عامين، بتنظيم مشترك بين وزارتي الثقافة في كل من مصر وروسيا، وهو يهدف إلى إبراز قيمة التراث القبطي والتعريف بأهميته التاريخية والحضارية.

ومن جانبه، أعرب قداسة البابا عن تقديره لهذه المبادرة، مشيرًا إلى ما تعكسه من محبة واهتمام الشعب الروسي والجهات الثقافية الروسية بالتراث القبطي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية. كما أكد قداسته على أهمية استمرار إقامة هذا المعرض في دول أخرى مستقبلاً، لما يسهم به ذلك من تعريف بالتاريخ القبطي العريق وتعزيز الحضور الثقافي والحضاري لمصر على المستوى الدولي.