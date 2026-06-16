البابا تواضروس يستقبل سفير ليبيريا بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء في المقر البابوي بالقاهرة، السيد هنري بي. فاهنبوليه (Henry B. Fahnbulleh)، سفير جمهورية ليبيريا لدى مصر.

أعرب السفير الليبيري في بداية اللقاء عن سعادته بتواجده في مصر، مشيدًا بما تتمتع به من تاريخ عريق ومكانة حضارية متميزة. كما دار الحوار حول الأديرة القبطية وتاريخ الرهبنة في مصر، حيث أبدى السفير اهتمامًا لافتًا بالتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتراثها الروحي ودورها التاريخي.

تناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية، والتأكيد على أهمية الحوار والتواصل بين الشعوب، بما يسهم في ترسيخ قيم التفاهم والتعاون المشترك، بين الدول والكيانات.