البابا تواضروس: الأنانية وحب التملك والكذب أبرز معطلات حياة الشركة

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الأنانية، وحب التملك، والكذب تُعد من أبرز معطلات حياة الشركة، مشددًا على أن الإنسان مدعو إلى أن يحيا في شركة حقيقية مع الله والآخرين تقوم على المحبة والتعاون والعمل المشترك.

قانون الشركة

وجاء ذلك خلال عظته الأسبوعية، ضمن سلسلة "قوانين روحية للحياة"، حيث تناول في الحلقة الثالثة "قانون الشركة"، موضحًا أن الله أراد أن يُشرك الإنسان معه في الوجود، ومنحه العقل واليد والقلب ليعيش حياة مليئة بالإبداع والعمل والمحبة.

وأشار قداسة البابا إلى أن حياة الشركة تبدأ من القلب، وتظهر في التكامل بين البشر ومشاركة الآخرين في الأفراح والآلام، مؤكدًا أن العمل المشترك والمحبة الصادقة يقدمان أفضل صورة للإيمان المسيحي.

وأوضح قداسته أن حب القنية، والكذب، وغياب المحبة تُفسد روح الشركة، داعيًا إلى التمسك بشركة الروح، وخدمة الآخرين، والاقتداء بالقديسين، حتى تعكس حياة المؤمن محبة المسيح في كل تعاملاته.

واختتم البابا تواضروس عظته بالتأكيد على أن حياة الشركة بصورها المختلفة هي التي تقدم الصورة الحقيقية للإيمان بالمسيح، وتجعل الإنسان شاهدًا للمحبة والسلام في المجتمع.