البابا تواضروس: غياب الحب يُهدّد حياة الشركة بين الناس

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن غياب الحب يُعد من أخطر معطلات حياة الشركة بين الناس، مشددًا على أن المحبة هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الإنسانية والحياة المسيحية.

قوانين روحية للحياة

وجاء ذلك خلال عظته الأسبوعية، ضمن سلسلة "قوانين روحية للحياة"، حيث تناول "قانون الشركة"، موضحًا أن الإنسان مدعو إلى أن يحيا في شركة مع الله والآخرين، من خلال التعاون والمشاركة والعمل بروح المحبة.

وأشار قداسة البابا إلى أن حياة الشركة تتعرض للضعف بسبب حب التملك والكذب وغياب المحبة، مؤكدًا أن الإنسان عندما يعيش بروح المحبة ويشارك الآخرين أفراحهم وآلامهم، فإنه يعكس صورة المسيح في حياته ويقدم شهادة حقيقية لإيمانه.

واختتم البابا تواضروس عظته بالتأكيد على أن حياة الشركة القائمة على المحبة هي الطريق إلى بناء إنسان ومجتمع يعكسان محبة الله، وتقدمان الصورة الحقيقية للإيمان المسيحي.