البابا تواضروس يفتتح ملتقى التوظيف «Job Hub 6» بمشاركة 90 شركة

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم "السبت"، فعاليات ملتقى التوظيف «Job Hub 6»، الذي تنظمه أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، بالتعاون مع مبادرة «بصمة شباب مصر» ووزارتي العمل والشباب والرياضة، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

دعم الشباب وتوفير فرص عمل

وشهد الافتتاح حضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحسن رداد وزير العمل، والدكتورة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقف الخدمات العامة، والدكتور كيرلس حبيب رئيس مجلس أمناء مؤسسة «بصمة شباب مصر»، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويشارك في الملتقى 90 شركة من كبرى الشركات، توفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في عدد من التخصصات، من بينها المبيعات، والمحاسبة، والتسويق، والأعمال الإدارية، وخدمة العملاء، والهندسة، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب الباحثين عن فرص عمل مناسبة.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار دعم جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتمكين الشباب وربطهم بسوق العمل، حيث تجاوز عدد المسجلين للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالملتقى 15 ألف شاب وفتاة، في مؤشر يعكس الإقبال الكبير على فعالياته والاهتمام المتزايد بفرص التوظيف التي يوفرها.