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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس يفتتح أكبر ملتقى توظيف ويوجه رسالة أمل للشباب | صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، ملتقى التوظيف السادس "Job Hub 6" بمشاركة وزيري الشباب والرياضة، والعمل، ومحافظ القاهرة ورئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وانطلقت عقب الافتتاح أعمال الملتقى الذي نظمته أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بالتعاون مع مبادرة "بصمة شباب مصر"، ووزارتي العمل، والشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومؤسسة إيجي كوبت، وعدد من كبرى شركات القطاع الخاص.

وأعرب قداسة البابا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الافتتاح، عن سعادته بالملتقى وبالحضور الكبير من قبل الشباب الباحث عن فرصة عمل، مثمنًا المشاركة الكبيرة من الحكومة ممثلة في السادة الوزراء والهيئات والمؤسسات الشريكة، موجهًا التحية لأسقفية الخدمات على اضطلاعها بتنظيم هذا العمل الكبير.

فرص عمل 

كما أعرب عن أمنياته بأن يحقق الملتقى، الذي يعد فرصة حقيقية للمشاركة في الإنتاج والتنمية، نجاحات كبيرة.


وأضاف: "هذا العمل عظيم ويساهم بصورة حضارية في عمليات التنمية والنمو الاقتصادي وأتمنى أن يجد كل إنسان له مكان وعمل وإنجاز"

واختتم قائلاً: "أهنئ كل المشاركين وأشكرهم على تعبهم ومشاركتهم وأرحب بالسادة الوزراء وكافة المسؤولين، فهذه المشاركة الجماعية مثمرة وهادفة من أجل صالح الوطن".

ومن جانبه قدم وزير الشباب والرياضة السيد جوهر نبيل، الشكر لقداسة البابا، وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية لافتًا إلى أن ملتقى التوظيف يؤكد أن العمل الجماعي هام جدًا لتحقيق أهداف متعددة.

وأضاف: "اليوم من خلال الكاتدرائية والبابا تواضروس والوزراء والجهات المعنية والرعاة نجتمع على هدف واحد وهو أن نخلق للشباب الأمل في العمل، وهذا يعطينا تفاؤل بشكل كبير للدولة المصرية أن يتم العمل على تحقيق الأهداف والطموحات والنتائج المختلفة بالعمل الجماعي."

وشكر حسن رداد وزير العمل قداسة البابا والمؤسسات الكنسية والشركات التي ساعدت على توفير فرص العمل مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة التي نعمل بكل طاقاتنا فيها، أساسها هو الشراكة مع القطاع الخاص بتوفير فرص العمل وضخ الاستثمارات والتنمية الاقتصادية.

وأضاف: "اليوم في ملتقى التوظيف نوفر فرص العمل مع القطاع الخاص والشركات ومن خلاله أيضًا نعرف احتياجات الشباب والبرامج التدريبية التي نعمل عليها لتنمية مهارات الشباب"

ومن جهته حَيَّا نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية قداسة البابا على رعاية واستضافة الملتقى في في الكاتدرائية، موجهًا الشكر أيضًا لوزيري الشباب والعمل ومحافظ القاهرة وكافة الجهات الشريكة.

ويتيح ملتقى التوظيف السادس  "Job Hub 6"، المنعقد اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لجميع المصريين، عشرة آلاف فرصة عمل، وخمسة آلاف فرصة تدريب ومئتي فكرة مشروع جديد.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني أسقفية الخدمات العامة الأرثوذكسية

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