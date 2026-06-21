البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة مع انطلاق الامتحانات: ربنا هيقف معاكم

بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، وجّه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة دعم وتشجيع إلى الطلاب، مؤكدًا ثقته في أن الله سيبارك تعبهم ويكلل جهودهم بالنجاح.

كل تعب محسوب

وقال البابا تواضروس إنه سعيد بالتحدث إلى طلاب الثانوية العامة في هذه المرحلة المهمة من حياتهم، مشيرًا إلى أن الامتحانات تأتي بعد عام كامل من الاجتهاد والمذاكرة وتحمل المسؤولية، وما صاحبه من ضغوط وتحديات، مؤكدًا أن كل هذا التعب «محسوب عند ربنا».

وأضاف أن الله سيقف إلى جانب كل طالب وطالبة، وسيبارك مجهودهم وتعبهم، داعيًا الطلاب إلى دخول الامتحانات بهدوء وثقة وتركيز، مع الاعتماد على الله بعد بذل الجهد.

وأكد البابا ثقته في أن الله سيمنحهم نعمته، مستشهدًا بالآية: «إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده ونقوم ونبني»، معربًا عن أمله في أن يكون النجاح ثمرة لتعبهم طوال العام، وأن يحقق الله لكل طالب ما يناسب مستقبله.

واختتم البابا تواضروس رسالته بالصلاة من أجل جميع الطلاب، طالبًا أن يبارك الله كل طالب وطالبة، والمدرسين، وأولياء الأمور، والمدارس، وكل من ساهم في مسيرتهم التعليمية، مختتمًا كلمته بقوله: «مبروك مقدمًا للجميع».