أهم نصيحة من البابا تواضروس للمتجوزين: اللي يلتزم بيها بيحافظ على بيته

شدد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أهمية الحفاظ على المحبة والتفاهم داخل الأسرة، مؤكدًا أن إنهاء الخلافات قبل النوم من أهم الأمور التي تساعد على استقرار الحياة الزوجية وحماية البيت من المشكلات.

وفي حوار تليفزيوني سابق، قال البابا تواضروس: "ما تناموش وأنتم متخاصمين، وما تحطوش راسكم على المخدة وفي بينكم زعل"، موضحًا أن استمرار الخصام يمنح فرصة لعدو الخير أن يتدخل ويؤثر على العلاقة بين الزوجين.

سر استقرار الأسرة

وأشار قداسته إلى أن الانقسام يُعد من الأمور الخطيرة التي قد تبدأ بخلاف بين شخصين، ثم تتسع آثاره لتصل إلى الفرد نفسه أو الأسرة، وربما تمتد إلى المجتمع والكنيسة إذا لم يتم التعامل معها سريعًا.

وأكد البابا تواضروس أهمية المصالحة والتسامح وعدم ترك الخلافات لليوم التالي، مشددًا على أن المحبة والحوار الهادئ هما الأساس في بناء أسرة مستقرة وسعيدة.

واختتم قداسته حديثه بالتأكيد على ضرورة الحذر من استمرار الخصام، لأن السلام داخل البيت يبدأ من قدرة الزوجين على تجاوز الخلافات والحفاظ على روح المحبة والوحدة بينهما.