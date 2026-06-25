نتيجة أبناؤنا في الخارج|الأهالي يستغيثون: ولادنا دور ثاني بسبب أعطال منصة الامتحانات

تسببت نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 في حالة من الغضب بين أولياء الأمور ، شكى بعض أولياء أمور الطلاب المصريين المغتربين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج ، من تعطل رابط نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 ، قائلين : "موقع النتيجة مش راضي يفتح"

وعلى الجانب الآخر ، فوجئ بعض الأهالي الذين تمكنوا من الدخول على رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 بعد عدة محاولات ، بأن أبناءهم راسبين ولهم دور ثاني في بعض المواد التي شهدت "أعطال في منصة الامتحانات" على حد قولهم

واستغاث الأهالي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حيث قال أحمد عباس : تسقطوا أولادنا ليه المنصة هي اللي خربانة وطلعتهم من الامتحان ، وقال يوسف جلال : المنصة واقعة على طول والطلاب لا يستطيعون الدخول على الامتحانات وفي الاخر ينزلوا الطلاب دور تاني بدون ذنب ؟

وقالت كريمة أبو طالب : بنتي شالت كل المواد في تانية اعدادي واحنا دخلنا كل المواد ماعدا العربي والإنجليزي وعملنا شكوي وفي الاخر النتيجة لم يجتاز هنعمل ايه ؟

وقالت سكينة أحمد غانم : المنصة قفلت على ابنى بمجرد ان ضغط على زر بدء الاختبار وحتى لم يرى الاسئلة ونقل للمنجز وظهرت النتيجة اليوم لم يجتاز… ليس عندى كلام اقوله غير حسبى الله ونعم الوكيل

وقالت حنان مصطفى : ابني اول ثانوي مفتحش امتحان الالماني وكان عندنا أمل يفتح طول اليوم قاعدين لغايه أخر الامتحانات وقدمنا شكاوي ع المنصه كتير كل يوم نقدم وللاسف ابني دور ثاني الولد مقهور

نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يمكن الآن الوصول إلى رابط نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 على البوابة الإلكترونية لأبناءنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني وتحديد المستوى ستعقد بداية من يوم السبت الموافق 11 يوليو 2026 ، وذلك طبقا للجداول التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية .

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 عن طريق المنصة الالكترونية المخصصة لها على موقع وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين يطلبون الالتحاق بها

وتعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على نظام الفصلين الدراسيين من خلال المنصة الالكترونية المخصصة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويعفى الطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من درجات اعمال السنة ، والأنشطة التربوية والامتحانات العملية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن