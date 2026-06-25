قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن تتم إلا بموافقة مصر… حقيقة صفقة الاستحواذ الإسرائيلي على حصة الشريك الأجنبي لبتروسيلة المصرية
في أحدث عملية اعتقال لأجانب .. البرازيل تحتجز مواطنة إسبانية بتهمة العنصرية
الحكومة: منصة موحدة للتراخيص خلال 12 شهرًا لتسريع الاستثمار ودعم صناعة السيارات
خاص| مصادر تكشف حقيقة استحواذ شركة إسرائيلية على شركة مصرية إنجليزية
نائب رئيس الوزراء: العامل والموظف خط أحمر ولن يتم المساس بحقوقهما
علامات استفهام.. إبراهيم فايق يهاجم فكرة احتفالية الرينبو بمباراة مصر وإيران
225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام
البابا تواضروس: 7 صور للمحبة تصنع الخادم الحقيقي
نائب رئيس الوزراء: الحكومة حسمت قناعتها بأفضلية الدعم النقدي.. والتطبيق قيد الدراسة
أتوبيس حضانة.. إصابة 18 شخصًا بينهم 16 طفلًا في حادث تصادم ببرج العرب
بعد رصد حالة إصابة في فرنسا.. الصحة العالمية: لا داعي للذعر من إيبولا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة أبناؤنا في الخارج|الأهالي يستغيثون: ولادنا دور ثاني بسبب أعطال منصة الامتحانات

نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026
نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026
ياسمين بدوي

تسببت نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 في حالة من الغضب بين أولياء الأمور ، شكى بعض أولياء أمور الطلاب المصريين المغتربين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج ، من تعطل رابط نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 ، قائلين : "موقع النتيجة مش راضي يفتح"

وعلى الجانب الآخر ، فوجئ بعض الأهالي الذين تمكنوا من الدخول على رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 بعد عدة محاولات ، بأن أبناءهم راسبين ولهم دور ثاني في بعض المواد التي شهدت "أعطال في منصة الامتحانات" على حد قولهم

واستغاث الأهالي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حيث قال أحمد عباس : تسقطوا أولادنا ليه المنصة هي اللي خربانة وطلعتهم من الامتحان ، وقال يوسف جلال : المنصة واقعة على طول والطلاب لا يستطيعون الدخول على الامتحانات وفي الاخر ينزلوا الطلاب دور تاني بدون ذنب ؟

وقالت كريمة أبو طالب : بنتي شالت كل المواد في تانية اعدادي واحنا دخلنا كل المواد ماعدا العربي والإنجليزي وعملنا شكوي وفي الاخر النتيجة لم يجتاز هنعمل ايه ؟

وقالت سكينة أحمد غانم : المنصة قفلت على ابنى بمجرد ان ضغط على زر بدء الاختبار وحتى لم يرى الاسئلة ونقل للمنجز وظهرت النتيجة اليوم لم يجتاز… ليس عندى كلام اقوله غير حسبى الله ونعم الوكيل

وقالت حنان مصطفى : ابني اول ثانوي مفتحش امتحان الالماني وكان عندنا أمل يفتح طول اليوم قاعدين لغايه أخر الامتحانات وقدمنا شكاوي ع المنصه كتير كل يوم نقدم وللاسف ابني دور ثاني الولد مقهور

نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يمكن الآن الوصول إلى رابط نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 على البوابة الإلكترونية لأبناءنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني وتحديد المستوى ستعقد بداية من يوم السبت الموافق 11 يوليو 2026  ، وذلك طبقا للجداول التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية .

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 عن طريق المنصة الالكترونية المخصصة لها على موقع وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين يطلبون الالتحاق بها

وتعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على نظام الفصلين الدراسيين من خلال المنصة الالكترونية المخصصة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

 ويعفى الطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من درجات اعمال السنة ، والأنشطة التربوية والامتحانات العملية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن

أبناؤنا في الخارج 2026 امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التعاملات

الذهب نزل تاني.. خسارة أكتر من 500 جنيه مع بداية التعاملات

ترشيحاتنا

أيمن بهجت قمر

أيمن بهجت قمر يحتفل بعودة «أم الدنيا مين» للواجهة بعد 16 عامًا من طرحها

جيريمي دوكو

دوكو يسابق الزمن للحاق بمواجهة بلجيكا ونيوزيلندا

البرازيل أمام اسكتلندا

تشكيل البرازيل أمام اسكتلندا في كأس العالم 2026

بالصور

موديل ‏2026‏.. أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك في مصر

أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية

رسميا.. انطلاق رينو ميجان الكهربائية 2027 الـ فيس ليفت

ميجان E-Tech
ميجان E-Tech
ميجان E-Tech

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

ليست كما تبدو.. 6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد