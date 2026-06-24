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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|ظهرت الآن

نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يمكن الآن الوصول إلى رابط نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 على البوابة الإلكترونية لأبناءنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني وتحديد المستوى ستعقد بداية من يوم السبت الموافق 11 يوليو 2026  ، وذلك طبقا للجداول التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية .

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 عن طريق المنصة الالكترونية المخصصة لها على موقع وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين يطلبون الالتحاق بها

وتعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على نظام الفصلين الدراسيين من خلال المنصة الالكترونية المخصصة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

 ويعفى الطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من درجات اعمال السنة ، والأنشطة التربوية والامتحانات العملية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن

الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات ابناؤنا فى الخارج 2026 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات ابناؤنا فى الخارج 2026  ، وشروط دخول الامتحان ومواد الامتحان، مؤكدة ما يلي :

  •  جميع الصفوف الدراسية من المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال لغات ، حتى الصف الثاني الثانوي العام وذلك على النحو الاتي :

- المتقدمين للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال نظام اللغات، طبقا للقواعد والأحكام المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية يكون القبول في هذه المرحلة على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي ويكون الحد الأدنى للقبول بهذه المرحلة أربع سنوات وحتى سن ست سنوات إلا يوم وذلك على النحو الاتي:

- المتقدمين للمستوى الأول (KG1 ) من مرحلة رياض الأطفال  يكون الحد الأدنى لسن القبول بمرحلة رياض الاطفال المستوى الأول (KG1) أربع سنوات ، ويجوز للطلاب المصريين فقط النزول بالسن الى ثلاث سنوات ونصف كحد أدنى مع أخذ الاقرار اللازم على ولى الأمر بالحاق نجله بمدارس خاصة عند العودة الى أرض الوطن، مع الالتزام بقواعد الالحاق المتبعة في ذلك لدى الادارة التعليمية المختصة

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