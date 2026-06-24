موجة حارة غير مسبوقة تضرب المملكة المتحدة وتهدّد حياة الملايين

تشهد القارة الأوروبية موجة حارة استثنائية وصفتها الأرصاد الجوية بالتاريخية، حيث تحطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في المملكة المتحدة لليوم الثاني على التوالي، مع تحذيرات من منظمة الصحة العالمية حول وجود مخاطر صحية بالغة تهدّد ملايين السكان في أوروبا.

وسجّلت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد خلال شهر يونيو الجاري، حيث بلغت 36.1 درجة مئوية في مدينة جوسبورت بمقاطعة هامبشاير؛ بعد أن كانت قد سجلت 35.8 درجة مئوية في منطقة وجونهولت خلال فترة الظهيرة غربي مقاطعة ساسكس. وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

بينما أعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية عن تسجيل اليوم الأشد حرارة في تاريخ البلاد للمرة الثانية على التوالي إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 30 درجة مئوية.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا عاجلًا أكدت فيه أن درجات الحرارة المرتفعة للغاية "تضع حياة الناس في خطر شديد"، تحديدًا مع اتساع الموجة الحارة لتشمل أكثر من 90 مليون شخص في مختلف أنحاء أوروبا.

وأرجع خبراء المناخ هذه القفزات الحرارية غير المسبوقة إلى تداعيات "الانهيار المناخي" والاحتباس الحراري، الذي بات يدفع بالظواهر الجوية المتطرفة إلى مستويات خطيرة.