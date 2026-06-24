الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. رطوبة وشبورة على بعض الطرق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار الأجواء الصيفية المصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة الفعلية على مختلف الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود نهارًا طقس حار رطب على المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى، في حين ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على جنوب البلاد. وخلال فترات الليل، تميل الأجواء للاعتدال على أغلب المناطق، مع بقاء الطقس مائلًا للحرارة في جنوب الصعيد.

وأضافت أن ارتفاع معدلات الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين مقارنة بالدرجات المسجلة في الظل، إلى جانب نشاط متوقع للرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو.

كما توقعت الهيئة تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، خاصة بين الرابعة والثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تربط مناطق شمال البلاد بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية زيادة كثافتها في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

الخميس 25 يونيو

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى و23 للصغرى.

* السواحل الشمالية: 30 للعظمى و22 للصغرى.

* شمال الصعيد: 37 للعظمى و23 للصغرى.

* جنوب الصعيد: 41 للعظمى و26 للصغرى.

الجمعة 26 يونيو

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى و24 للصغرى.

* السواحل الشمالية: 29 للعظمى و22 للصغرى.

* شمال الصعيد: 36 للعظمى و23 للصغرى.

* جنوب الصعيد: 40 للعظمى و27 للصغرى.

السبت 27 يونيو

* القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى و24 للصغرى.

* السواحل الشمالية: 29 للعظمى و22 للصغرى.

* شمال الصعيد: 37 للعظمى و23 للصغرى.

* جنوب الصعيد: 41 للعظمى و26 للصغرى