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أجواء حارة جدًا .. تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أجواء حارة جدًا .. تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
خالد يوسف

مع استقبال فصل الصيف يتساءل الجميع عن حالة الطقس حتى نهاية يونيو وهل نستقبل موجات شديدة الحرارة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 في المحافظات المختلفة، مشيرة إلى ارتفاع نسب الرطوبة والذي سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين.

استمرار الأجواء الصيفية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم الأربعاء 24 يونيو 2027، استمرار الأجواء الصيفية مع ارتفاع نسب الرطوبة على معظم المناطق، ما يؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس.

وقالت الهيئة في بيان، إن الطقس سيكون معتدلا ورطبا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارا على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى، في حين ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على محافظات جنوب الصعيد لتسجل أجواء شديدة الحرارة، على أن تعود الأجواء للاعتدال نسبيا خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

رياح نشطة على عدة مناطق وتحذير من انخفاض الرؤية

حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا في بعض المناطق.

وتنشط الرياح على فترات متقطعة بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، ما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيا ببعض المناطق.

وتوقعت الأرصاد ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة خلال ساعات الصباح، تعمل على تلطيف الأجواء صباحًا وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وناشدت الهيئة المواطنين متابعة النشرات الجوية الرسمية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والجلوس فى أماكن جيدة التهوية وتناول المزيد من المشروبات الباردة وارتداء الملابس القطنية .

درجات الحرارة اليوم في بعض المحافظات

- درجات الحرارة اليوم في القاهرة: العظمى 35، الصغرى 24.

- درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية: العظمى 31، الصغرى 21.

- درجات الحرارة اليوم في مطروح: العظمى 29، الصغرى 22.

- درجات الحرارة اليوم في سوهاج: العظمى 38، الصغرى 23.

- درجات الحرارة اليوم في قنا: العظمى 40، الصغرى 25.

- درجات الحرارة اليوم في أسوان: العظمى 41، الصغرى 27.

أجواء حارة جدا حالة الطقس موجات شديدة الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع نسب الرطوبة

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