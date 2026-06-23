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موجات شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من صيف 2026: القادم صعب

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

مع بدء فصل الصيف 2026، الأحد، يتساءل الجميع عن توقعات حالة الطقس خلال الفصل الأكثر سخونة في العام، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الموسم، محذرة من تعرض البلاد لموجات حارة متتالية، ودرجات حرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية في أغلب فترات الموسم.
 

الأرصاد

الأرصاد: الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة 4 درجات

كانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت في تصريحات تليفزيونية من تعرض البلاد لموجات حارة متتالية خلال فصل الصيف 2026، موضحة أن فصل الصيف انطلق رسميًا الأحد 21 يونيو ويمتد لثلاثة أشهر كاملة. 
 

وأوضحت أن البلاد ستشهد موجات حارة متعددة خلال شهور يونيو، يوليو، وأغسطس، لافتة إلى أن تحديد توقيتها بدقة مسبقًا مستحيل لارتباطها بالأنظمة الجوية.

مؤشرات الحرارة والتغير المناخي

ذكرت غانم أن المؤشرات المناخية الراهنة تؤكد ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال أغلب أيام الفصل. وأشارت إلى أن التغيرات المناخية باتت تؤثر بعمق في طبيعة الطقس، مما قد يتسبب في إطالة أمد الموجات الحارة لتستمر أسبوعًا أو أكثر، ما يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة للنشرات الجوية.

الرطوبة وتأثير الكتل الهوائية

وكشفت عضو المركز الإعلامي أن ارتفاع الرطوبة يمثل أبرز الظواهر الصيفية بمصر، مما يزيد الشعور بالحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات، مستهدفة ذروتها في يوليو وأغسطس. 

وأرجعت ذلك للكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية عبر المتوسط والمحملة ببخار الماء، بينما تبدو الكتل الأوروبية أكثر اعتدالًا.
 

الأرصاد

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 طقساً معتدل الحرارة ورطباً في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع اعتدال الحرارة ورطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء، وميل للحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غداً على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 34، الصغرى 23.

الوجه البحري: العظمى 33، الصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29، الصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31، الصغرى 22.

شمال الصعيد: العظمى 35، الصغرى 22.

جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 25.

مدينة الإسكندرية: العظمى 30، الصغرى 21.

مدينة مطروح: العظمى 28، الصغرى 22.

محافظة سوهاج: العظمى 38، الصغرى 23.

محافظة قنا: العظمى 41، الصغرى 24.

مدينة أسوان: العظمى 40، الصغرى 25.

الظواهر الجوية المصاحبة للطقس اليوم 

تتضمن الظواهر الجوية المتوقعة غداً عدة عناصر تؤثر على الأجواء وتستدعي الحذر من قبل المواطنين وقائدي المركبات:

  • ارتفاع نسب الرطوبة: يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.
  • الشبورة المائية: تتكون من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.
  • نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً بسرعات تتراوح من (30 إلى 35) كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
  • السحب المنخفضة: تظهر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، تعمل على تلطيف الأجواء صباحاً، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نصائح للتعامل مع موجات الحر الشديدة

مع توقعات بتعرض البلاد لموجات حارة متتالية خلال صيف 2026، تقدم هيئة الأرصاد والجهات المعنية مجموعة من النصائح للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الصعيد التي قد تتجاوز 40 درجة مئوية:
 

ارتفاع الرطوبة يضاعف الإحساس بالحرارة.. وتحذيرات الأرصاد من تقلبات جوية
  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة بين الساعة 12 ظهراً و4 عصراً.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والواسعة لتخفيف الشعور بالحرارة.
  • شرب كميات كافية من الماء والسوائل طوال اليوم لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري.
  • استخدام وسائل الوقاية من أشعة الشمس مثل القبعات والنظارات الشمسية وواقي الشمس.
  • تشغيل التكييف أو المراوح في الأماكن المغلقة مع تهويتها بشكل جيد.
  • تجنب بذل المجهود البدني الشاق في أوقات الظهيرة.
  • متابعة النشرات الجوية اليومية للتعرف على أي تحديثات في حالة الطقس.
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