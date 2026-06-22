الصيف يبدأ رسميا خلال أيام| الأرصاد تكشف تحولا مفاجئا في الطقس.. تفاصيل

خمس أيام تفصلنا عن بداية فصل الصيف في مصر والذي يتمتد لمدة 3 أشهر، تتأثر فيها البلاد بمنخفض الهند الموسمي، والذي يرفع نسبة الرطوبة؛ مما يزيد الشعور بالحرارة، ويتجه خلاله البعض لمتابعة يومية لبيانات هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس في هذا الفصل الحار.

حالة الطقس في مصر

هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن درجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء 23 يونيو 2026 إلى السبت 27 يونيو 2026، أول أيام فصل الصيف 2026.



درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع

الثلاثاء 23 يونيو:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34، الصغرى 23

السواحل الشمالية: العظمى 29، الصغرى 21

شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 22

جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 26

الأربعاء 24 يونيو:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24

السواحل الشمالية: العظمى 29، الصغرى 22

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 27

الخميس 25 يونيو:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 23

السواحل الشمالية: العظمى 30، الصغرى 22

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 40، الصغرى 27

الطقس

الجمعة 26 يونيو:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24

السواحل الشمالية: العظمى 29، الصغرى 23

شمال الصعيد: العظمى 38، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 40، الصغرى 27

السبت 27 يونيو:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24

السواحل الشمالية: العظمى 30، الصغرى 22

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 26

الأرصاد الجوية تكشف ملامح طقس الأيام المقبلة

​قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تسجل درجات الحرارة قيمًا حول معدلاتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن بعض مناطق الجمهورية تسجل درجات حرارة أقل من المعدل الطبيعي بحوالي درجة إلى درجتين مئويتين.

​وأشار الدكتور محمود القياتي، خلال حواره عبر مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر) إلى أن فترات الصباح الباكر تشهد تكونًا لشبورة مائية كثيفة أحيانًا خصوصًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدًا أن هذه الشبورة تنقشع تمامًا بمجرد سطوع أشعة الشمس وتستمر لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط، لتتحول الأجواء بعد ذلك إلى صافية ومشمسة على أغلب الأنحاء.

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا إلى جانب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مما يساهم في تلطيف الأجواء وجعل درجات الحرارة العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 33 و35 درجة مئوية.

وأوضح أن هناك نشاطًا خفيفًا للرياح يسهم في تقليل الإحساس بنسب الرطوبة المرتفعة المعتادة في فصل الصيف، لافتًا إلى أن هذه الأجواء المستقرة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي دون وجود أي ارتفاعات قوية مفاجئة.



