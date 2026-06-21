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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس أول أسبوع من الصيف.. نصائح لتفادي الحرارة العالية

حالة الطقس اول اسبوع من الصيف
حالة الطقس اول اسبوع من الصيف
محمد غالي

مع بداية أول أسبوع من فصل الصيف، يزداد اهتمام المواطنين بمتابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع بدء الارتفاع التدريجي في نسب الرطوبة وتأثيرها على الإحساس بدرجات الحرارة. 

وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين، بالتزامن مع انطلاق فصل الصيف فلكيا في مصر.

فصل الصيف

توقعت هيئة الأرصاد الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الظواهر الجوية المتوقعة تشمل تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق. 

كما توجد فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ومن المتوقع أيضا نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة بجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية. بينما تكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار، مع رياح شمالية غربية.

فصل الصيف

موعد بداية فصل الصيف 2026

ووفقا للحسابات الفلكية، بدأ فصل الصيف رسميا اليوم الأحد 21 يونيو 2026، بالتزامن مع حدوث الانقلاب الصيفي، وهو الحدث الفلكي الذي تصل خلاله الشمس إلى أقصى ارتفاع لها شمالا فوق مدار السرطان، مسجلة أعلى نقطة لها في السماء خلال العام.

وأوضح مركز الفلك الدولي أن لحظة الانقلاب الصيفي حلت في تمام الساعة 8:25 صباحا بتوقيت UTC، ما يجعل هذا اليوم الأطول نهارا والأقصر ليلا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي.

ويتميز يوم الانقلاب الصيفي بوصول الشمس إلى أعلى ارتفاع لها وقت الظهيرة، ما يؤدي إلى قصر الظلال لأدنى مستوى خلال العام، كما تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي وتغرب في أقصى الشمال الغربي، لتسجل أطول فترة سطوع سنوية.

ويستمر فصل الصيف فلكيا هذا العام لمدة 93 يوما و15 ساعة تقريبا، قبل حلول فصل الخريف خلال شهر سبتمبر المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 33 درجة مئوية وصغرى 23 درجة، بينما تسجل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى و22 للصغرى.

وفي مدن الساحل الشمالي، تسجل الإسكندرية والعلمين 29 درجة للعظمى و22 للصغرى، فيما تسجل مطروح 28 للعظمى و22 للصغرى.

أما مدن جنوب الصعيد فتشهد أجواء شديدة الحرارة، حيث تسجل الأقصر وأسوان 40 درجة مئوية للعظمى، بينما تسجل أبو سمبل أعلى درجة حرارة متوقعة عند 41 درجة مئوية.

وفي جنوب سيناء، تسجل شرم الشيخ 38 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الغردقة 36 درجة للعظمى و27 للصغرى.

وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

ومع انطلاق فصل الصيف رسميا، تستمر الأجواء الحارة والرطبة في السيطرة على معظم أنحاء البلاد، وسط توقعات بارتفاع تدريجي في نسب الرطوبة خلال الفترة المقبلة، ما يستدعي متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب تأثيرات الطقس الحار.

حالة الطقس اول اسبوع من الصيف

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 23
العاصمة الجديدة 34 22
6 أكتوبر 34 22
بنها 33 23
دمنهور 32 21
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 22
بلطيم 29 21
المنصورة 33 22
الزقازيق 33 23
شبين الكوم 32 22
طنطا 32 22
دمياط 28 23
بورسعيد 29 24
الإسماعيلية 35 21
السويس 34 22
العريش 28 20
رفح 28 20
رأس سدر 35 23
نخل 33 21
كاترين 29 14
الطور 32 25
طابا 34 21
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 36 27
الإسكندرية 29 22
العلمين 29 22
مطروح 28 22
السلوم 31 21
سيوة 34 20
رأس غارب 37 26
سفاجا 39 26
مرسى علم 39 27
شلاتين 36 26
حلايب 34 26
أبو رماد 36 25
مرسى حميرة 36 25
أبرق 36 25
جبل علبة 37 25
رأس حدربة 34 25
الفيوم 34 22
بني سويف 34 22
المنيا 35 22
أسيوط 35 23
سوهاج 37 23
قنا 39 26
الأقصر 40 26
أسوان 40 27
الوادي الجديد 37 28
أبوسمبل 41 27

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :
المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 41 30
المدينة المنورة 47 33
الرياض 44 28
المنامة 40 33
أبوظبي 42 30
الدوحة 42 32
الكويت 50 34
دمشق 36 18
بيروت 27 23
عمان 32 18
القدس 29 19
غزة 28 22
بغداد 47 29
مسقط 35 29
صنعاء 29 15
الخرطوم 43 31
طرابلس 30 21
تونس 36 22
الجزائر 28 21
الرباط 28 20
نواكشوط 34 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 27 16
إسطنبول 29 19
إسلام آباد 37 25
نيودلهي 39 30
جاكرتا 33 24
بكين 30 18
كوالالمبور 31 24
طوكيو 26 20
أثينا 31 22
روما 37 20
باريس 40 23
مدريد 38 23
برلين 31 18
لندن 29 15
مونتريال 22 16
موسكو 23 15
نيويورك 23 19
واشنطن 31 20
أديس أبابا 25 13

حالة الطقس فصل الصيف الصيف درجات الحرارة حالة الطقس اول اسبوع من الصيف

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