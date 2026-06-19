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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رطوبة مرتفعة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الجمعة وظواهره الجوية

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ومن المتوقع لأن تتكون شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحًا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.


إضافة إلى نشاط رياح أحيانًا بسرعة تتراوح من 30 إلى 40 كم/س على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وهناك فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا: على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الجديدة 34 22

6 اكتوبر 35 22

بنها 33 22

دمنهور 31 21

وادى النطرون 33 22

كفر الشيخ 31 22

بلطيم 29 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 33 22

طنطا 33 22

دمياط 28 23

بورسعيد 30 25

الاسماعيلية 35 21

السويس 35 22

العريش 31 21

رفح 31 19

رأس سدر 34 22

نخل 34 23

كاترين 30 15

الطور 35 24

طابا 34 21

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 38 26

الاسكندرية 29 22

العلمين 29 21

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 34 21

رأس غارب 38 26

سفاجا 38 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 36 26

حلايب 34 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 36 25

أبرق 36 25

جبل علبة 37 25

رأس حدربة 34 25

الفيوم 35 22

بني سويف 35 22

المنيا 37 21

أسيوط 37 21

سوهاج 40 23

قنا 42 25

الأقصر 40 25

أسوان 42 27

الوادى الجديد 40 22

أبوسمبل 41 26

الظواهر الجوية طقس معتدل الحرارة شديد الحرارة شبورة مائية نشاط رياح أمطار

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