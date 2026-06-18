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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس حار رطب.. واستقرار نسبي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة

الطقس
الطقس
يارا أمين

تشهد البلاد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب الأنحاء، وارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة مقارنة بالقيم المسجلة في الظل.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون معتدل الحرارة ورطبًا في ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء لتصبح معتدلة ليلًا مع استمرار الرطوبة على معظم المناطق.

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية إلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل لحد الكثافة أحيانًا في بعض المناطق. وتشير التوقعات أيضًا إلى نشاط للرياح على فترات متقطعة خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو، دون تأثيرات جوية حادة.

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة قد يزيد الإحساس بحرارة الطقس بمقدار يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين، ما يعزز الشعور بالأجواء الحارة خاصة خلال فترات الظهيرة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، جاءت على النحو التالي:

الجمعة 19 يونيو 2026
•القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 للعظمى و23 للصغرى
•السواحل الشمالية: 29 للعظمى و22 للصغرى
•شمال الصعيد: 36 للعظمى و22 للصغرى
•جنوب الصعيد: 40 للعظمى و26 للصغرى

السبت 20 يونيو 2026
•القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 للعظمى و22 للصغرى

•السواحل الشمالية: 28 للعظمى و21 للصغرى
•شمال الصعيد: 36 للعظمى و21 للصغرى
•جنوب الصعيد: 40 للعظمى و25 للصغرى

الأحد 21 يونيو 2026
•القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 للعظمى و22 للصغرى

•السواحل الشمالية: 28 للعظمى و21 للصغرى
•شمال الصعيد: 35 للعظمى و21 للصغرى
•جنوب الصعيد: 40 للعظمى و25 للصغرى

واختتمت الهيئة بالإشارة إلى أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على موجة حارة استثنائية، وإنما استمرار للأجواء الصيفية المعتادة المصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة والإكثار من شرب المياه والسوائل، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية أولًا.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس طقس الجمعة طقس السبت طقس الأيام المقبلة

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