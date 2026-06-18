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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضبط راكب في مطار القاهرة يهرب أدوية في كراتين مياه زمزم

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحى ربيع مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة خطوط الطيران السعودية رقم ٣٠٧ القادمة من جده  اشتبه أحمد مرسى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية لارتباكه الشديد وقصر مدة سفره .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة أحمد رئيس قسم الفحص تحت إشراف سامح سيد على مدير إدارة الفحص فأفادا بتلاحظ وجود عبوات تكرارية تشبه زجاجات الأدوية داخل كراتين مياة زمزم .

قام ميلاد رسمى فكرى مدير الحركة والمشرف على صالة الوصول بتكليف أسامة عبدالتواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد 27 علبة من عقار Actilyse (Alteplase) المستخدم في العلاج فى حالات الطوارئ مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية والجلطات الرئوية .

واشترك فى أعمال الضبط والتحريز طارق محمد فرج بالأمن الجمركي ومحمد عدلى مأمور الجمرك.

قرر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ٣٢ لسنة ٢٠٢٦ وذلك بعد العرض علي يوسف فؤاد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الوزير المفوض أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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