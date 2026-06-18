توك شو|استقرار الذهب والطقس والعملات..صواريخ باليستية روسية تستهدف كييف

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.. شبورة كثيفة وارتفاع الرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق المعدلات المسجلة، وفقا لما رصده برنامج “صباح البلد”.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، في حين يصبح معتدلًا ليلًا على أغلب المناطق ومائلًا للحرارة جنوبًا.

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة على الدولار، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق العالمية وفقا لما رصدة صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

وساهم القرار في تهدئة حركة الأسواق المالية مؤقتًا، مع ترقب المستثمرين للإشارات المستقبلية بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال النصف الثاني من العام.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.. الدولار يقترب من 50 جنيهًا

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة، وسط توازن نسبي في سوق النقد وتوافر العملات الأجنبية عبر الجهاز المصرفي وفقا لما رصدة صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 49.84 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، ليواصل التحرك بالقرب من مستوى 50 جنيهًا.

خبيرة : تحويلات العاملين بالخارج شريان مهم للاقتصاد المصري

أكدت الدكتورة رانيا المارية، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن التحويلات المالية التي يرسلها المصريون العاملون بالخارج تمثل أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني، لما توفره من تدفقات مستمرة للنقد الأجنبي تسهم في تعزيز استقرار الأسواق ودعم قوة العملة المحلية

وأوضحت أن هذه التحويلات تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث توفر مصدرًا مستدامًا للعملات الأجنبية وتدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

تحذير من مخاطر الصيام المطوّل.. خبير تغذية يحدد أفضل موعد للعشاء

حذر الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، من الانسياق وراء النصائح المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشجع على الصيام لفترات طويلة دون إشراف طبي، مؤكدًا أن الأنظمة الغذائية يجب أن تُحدد وفقًا للحالة الصحية لكل فرد، وليس بناءً على تجارب شخصية يتم تعميمها على الجميع.

وأوضح أن الصيام الذي يمتد لأكثر من 24 ساعة يُصنف ضمن ما يُعرف بـ«الصيام المطوّل»، حيث يعتمد الشخص خلاله على شرب المياه وبعض الأملاح فقط، وهو ما يدفع الجسم للدخول في حالة تكيف استثنائية لمواجهة نقص الطاقة والغذاء.

مسؤول إسرائيلي: نجري مفاوضات صعبة مع أمريكا بشأن وجودنا في جنوب لبنان

كشف مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرويترز عن إجراء مفاوضات صعبة مع أمريكا بشأن وجودهم في جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل

صواريخ باليستية روسية تستهدف كييف.. والجيش الأوكراني يرد بهجوم واسع النطاق



قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إنه شهدت الساعات الماضية تصعيدًا عسكريًا متبادلًا بين روسيا وأوكرانيا، فقد شنت القوات الروسية هجومًا واسع النطاق باستخدام 246 وسيلة هجومية و7 صواريخ باليستية استهدفت الأراضي الأوكرانية.

وأضاق خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في العاصمة الأوكرانية كييف، سُمع دوي 4 انفجارات متتالية إثر اقتراب 4 صواريخ باليستية كانت الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف قد حذرت منها مسبقًا، وعلى الفور، بدأت الدفاعات الجوية الأوكرانية عمليات التصدي، وتمكنت من إسقاط الأهداف الأربعة، بحسب السلطات المحلية، ومع ذلك، تشير المعلومات الأولية إلى أن صاروخين على الأقل من أصل الصواريخ السبعة أصابا مواقع وبنى تحتية داخل الأراضي الأوكرانية.