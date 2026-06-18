تحذير من مخاطر الصيام المطوّل.. خبير تغذية يحدد أفضل موعد للعشاء

حذر الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، من الانسياق وراء النصائح المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشجع على الصيام لفترات طويلة دون إشراف طبي، مؤكدًا أن الأنظمة الغذائية يجب أن تُحدد وفقًا للحالة الصحية لكل فرد، وليس بناءً على تجارب شخصية يتم تعميمها على الجميع.

وأوضح أن الصيام الذي يمتد لأكثر من 24 ساعة يُصنف ضمن ما يُعرف بـ«الصيام المطوّل»، حيث يعتمد الشخص خلاله على شرب المياه وبعض الأملاح فقط، وهو ما يدفع الجسم للدخول في حالة تكيف استثنائية لمواجهة نقص الطاقة والغذاء.

الجسم يدخل في حالة تشبه المجاعة

وأشار خبير التغذية، إلى أن الجسم يبدأ خلال الصيام المطوّل في إجراء تغييرات فسيولوجية للحفاظ على بقائه، من بينها تقليل إنتاج بعض الهرمونات وتغيير مصادر الحصول على الطاقة.

وأضاف أن هذه التغيرات قد تمنح البعض شعورًا مؤقتًا بالنشاط أو التركيز خلال الأيام الأولى، إلا أن ذلك لا يعني أن الجسم يعمل بصورة أفضل، بل إنه يعيد توجيه موارده الحيوية نحو الوظائف الأساسية فقط، على حساب وظائف أخرى مثل صحة الشعر والأظافر والقدرة على بذل مجهود بدني كبير.

مخاطر صحية محتملة عند تطبيقه دون إشراف

وأكد الدكتور كريم جمال أن اتباع أنظمة الصيام القاسية التي تمتد لأيام أو حتى أسبوع كامل، كما يتم الترويج لها عبر بعض المنصات الإلكترونية، قد يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة، خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوضح أن الاستمرار في هذه الممارسات دون متابعة طبية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، نتيجة نقص العناصر الغذائية الأساسية واضطراب وظائف الجسم الطبيعية.

أفضل موعد لتناول وجبة العشاء

وفي سياق متصل، شدد خبير التغذية على أهمية تنظيم مواعيد تناول الطعام، موضحًا أن أفضل توقيت لتناول وجبة العشاء يكون قبل النوم بفترة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات على الأقل.

وأشار إلى أن هذه الفترة تمنح الجهاز الهضمي الوقت الكافي لإتمام عملية الهضم بشكل طبيعي، مما ينعكس إيجابًا على جودة النوم وصحة الجهاز الهضمي.

تناول الطعام قبل النوم يسبب اضطرابات هضمية

وحذر من تناول الوجبات الغذائية قبل النوم مباشرة، موضحًا أن هذه العادة قد تؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم والحموضة وارتجاع المريء، فضلًا عن التأثير السلبي على جودة النوم.

وأضاف أن الجسم يظل منشغلًا بعملية الهضم بدلًا من الدخول في مراحل النوم العميق، وهو ما قد يتسبب في الشعور بالإرهاق واضطرابات النوم المتكررة.

السلطة «السوبر فود» على المائدة المصرية

وأكد الدكتور كريم جمال أن طبق السلطة يعد من أهم الأطعمة التي يجب أن تحظى بمكانة أساسية على المائدة اليومية، لما يحتويه من ألياف غذائية وعناصر مهمة تدعم صحة الجهاز الهضمي.

وأوضح أن تجاهل تناول الألياف قد يمنح شعورًا مؤقتًا بالراحة لدى البعض، لكنه يؤدي على المدى الطويل إلى مشكلات صحية متعددة، من أبرزها الإمساك المزمن واضطرابات الجهاز الهضمي، مشددًا على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن يضمن حصول الجسم على احتياجاته الغذائية دون إفراط أو حرمان.