صواريخ باليستية روسية تستهدف كييف.. والجيش الأوكراني يرد بهجوم واسع النطاق

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إنه شهدت الساعات الماضية تصعيدًا عسكريًا متبادلًا بين روسيا وأوكرانيا، فقد شنت القوات الروسية هجومًا واسع النطاق باستخدام 246 وسيلة هجومية و7 صواريخ باليستية استهدفت الأراضي الأوكرانية.

وأضاق خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في العاصمة الأوكرانية كييف، سُمع دوي 4 انفجارات متتالية إثر اقتراب 4 صواريخ باليستية كانت الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف قد حذرت منها مسبقًا، وعلى الفور، بدأت الدفاعات الجوية الأوكرانية عمليات التصدي، وتمكنت من إسقاط الأهداف الأربعة، بحسب السلطات المحلية، ومع ذلك، تشير المعلومات الأولية إلى أن صاروخين على الأقل من أصل الصواريخ السبعة أصابا مواقع وبنى تحتية داخل الأراضي الأوكرانية.

وأوضح أنه في المقابل، أعلنت القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم واسع النطاق داخل الأراضي الروسية، وصفته بعض الأوساط الأوكرانية بأنه ثاني أكبر هجوم يستهدف العاصمة الروسية موسكو منذ اندلاع الحرب، واستهدفت الهجمات عددًا من المنشآت المرتبطة بتخزين النفط وتكريره وإنتاج الديزل، إضافة إلى مواقع ومنشآت عسكرية أخرى.

ولفت إلى أنه في بيان مقتضب، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف ستواصل تنفيذ هذه العمليات داخل العمق الروسي ما لم توافق موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.