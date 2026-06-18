بمشاركة 18 دولة.. جزيرة رودس اليونانية تستضيف فعالية دولية للفخار والخزف

قال عبدالستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أثينا، إن جزيرة رودس تُعد إحدى الوجهات السياحية المعروفة لدى الزوار والسياح، وهي تستضيف حتى 31 أكتوبر المقبل فعاليات المعرض الدولي للخزف المعاصر، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث الفنية الدولية المتخصصة في فنون الخزف، ويهدف المعرض إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الفنانين من مختلف أنحاء العالم، وإبراز الخزف بوصفه وسيلة فنية معاصرة قادرة على التعبير عن قضايا الإنسان والمجتمع.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين غسان، أن الفعاليات تُقام في عدد من المواقع التاريخية داخل المدينة القديمة في جزيرة رودس، المدرجة على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو، حيث تتحول المعالم الأثرية إلى فضاءات فنية تحتضن أعمالًا إبداعية تجمع بين الأصالة والحداثة.

وأوضح أن الحدث يسعى إلى تعزيز حضور الخزف في المشهد الفني العالمي، وإبراز قدرته على معالجة موضوعات معاصرة، مثل الهوية والذاكرة والتعايش بين الثقافات، كما تعكس هذه الفعالية مكانة رودس منصةً دوليةً للفن والتراث من خلال استضافتها فنانين من 18 دولة، وعرض أعمالهم داخل مواقع تاريخية شهيرة.

ولفت إلى أن الفعالية تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لجزيرة رودس، الواقعة عند ملتقى أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يعزز دورها جسرًا للتواصل الثقافي والفني بين القارات الثلاث.