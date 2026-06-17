المستشار الألماني: توقيع ترامب على بيان مجموعة السبع بشأن أوكرانيا إنجاز مهم

أشاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بالإعلان المشترك الصادر عن قادة مجموعة السبع لدعم أوكرانيا، واصفاً إياه بأنه “نجاح حقيقي”، ولا سيما بعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانضمام إلى البيان.

وقال ميرتس - في تصريحات أدلى بها من قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة "إيفيان لي بان" الفرنسية - إن هذه هي المرة الأولى منذ تولي ترامب منصبه التي يتمكن فيها قادة المجموعة من إصدار إعلان مشترك والتوصل إلى موقف موحد بشأن أبرز القضايا الخارجية والأمنية الراهنة.. وأضاف: "أعتبر ذلك نجاحاً حقيقيا".

واتفق قادة مجموعة السبع - وفقاً للبيان المشترك - على زيادة إمدادات قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا؛ بما في ذلك الأنظمة الإضافية والصواريخ الاعتراضية والقدرات بعيدة المدى.

وفي ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، رحب ميرتس أيضاً بدعوة المجموعة إلى فرض المزيد من العقوبات وزيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا، معتبراً أن هذا التوافق "يرسي نهجاً جديداً" ويعكس مستوى أعلى من الوحدة والتصميم بين ضفتي الأطلسي.