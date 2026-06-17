دبلوماسي سابق: أوكرانيا تحتاج بشكل عاجل إلى أنظمة دفاع جوي لمواجهة الهجمات الروسية

قال الدكتور فولوديمير شوماكوف دبلوماسي أوكراني سابق، إنّ أوكرانيا تحتاج بصورة ملحة إلى أنظمة دفاع جوي في ظل استمرار الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية باستخدام القنابل والصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة.

وأوضح في مداخلة مع الإعلامية همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي طلب من قادة مجموعة السبع تقديم مزيد من المساعدات الدفاعية لمواجهة هذا النقص.

وتابع أن اجتماعات المجموعة شهدت تأكيدات بشأن مواصلة دعم أوكرانيا وتوفير المساعدة المطلوبة لها، إلى جانب محاولات من قادة المجموعة لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة دعم كييف.

وأوضح شوماكوف أن أوروبا تدرك أهمية تزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة للدفاع عن أراضيها، لافتاً إلى أن مواقف ترامب المتباينة تجاه الحرب تثير تساؤلات لدى الحلفاء، مشيراً إلى أنه رفض اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن الحرب خلال تصريحات صدرت عنه في اليوم نفسه.

وأردف، أن حضور زيلينسكي قمة مجموعة السبع ارتبط أيضاً ببحث سبل زيادة الضغط على موسكو من خلال العقوبات، مشيراً إلى إعلان أوروبا وكندا فرض عقوبات جديدة على روسيا، إلى جانب حديث ترامب عن إعادة فرض عقوبات على النفط الروسي.

تحتفظ بقدرات عسكرية واقتصادية

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو استنزاف روسيا اقتصادياً وإجبارها على إنهاء الحرب أو تجميدها، مشيرًا، في الوقت ذاته إلى أن أوروبا والولايات المتحدة لا تمتلكان حالياً سوى عدد محدود من أدوات الضغط الفعالة، في وقت ما تزال فيه روسيا تحتفظ بقدرات عسكرية واقتصادية تسمح لها بمواصلة الحرب.