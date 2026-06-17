مجموعة السبع تتعهد بتعزيز دعم أوكرانيا وترحب باتفاق هرمز

تعهد قادة مجموعة السبع، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الأربعاء/، بمواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز قدراتها الدفاعية، مؤكدين التزامهم بسيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وأشار القادة - في إعلان مشترك صدر عقب قمتهم في فرنسا - إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتأمين حركة التجارة والطاقة الدولية.

وتعهدت دول المجموعة بتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية وتزويد كييف بأنظمة إضافية للاعتراض وقدرات بعيدة المدى، إلى جانب دراسة توسيع التراخيص التي تسمح بزيادة الإنتاج العسكري الأوكراني.

ورحب الإعلان بالاتفاق الأمريكي-الإيراني، ودعم مهمة دولية تقودها بريطانيا وفرنسا لحماية الملاحة في مضيق هرمز، كما تضمن مواقف بشأن الصين، إذ رفض أي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم بالقوة في بحري الصين الشرقي والجنوبي ومضيق تايوان.