شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس وتحذير لقائدي المركبات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

تحذير من شبورة كثيفة

وطالبت الهيئة قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على فترات متقطعة بمناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة إلى استمرار الأجواء الحارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، مؤكدة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة.