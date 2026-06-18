الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.. شبورة كثيفة وارتفاع الرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين فوق المعدلات المسجلة، وفقا لما رصده برنامج “صباح البلد”.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، في حين يصبح معتدلًا ليلًا على أغلب المناطق ومائلًا للحرارة جنوبًا.

تحذير من الشبورة المائية على الطرق

وأطلقت الهيئة إنذارًا مبكرًا بشأن تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى، خاصة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل المناطق المتأثرة شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ودعت الهيئة قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة، وتشغيل الكشافات الأمامية، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، إلى جانب فتح نوافذ المركبات لمنع تكثف بخار المياه على الزجاج والحفاظ على مستوى الرؤية.

نشاط للرياح يخفف الإحساس بالحرارة

وتوقعت الهيئة نشاطًا متقطعًا للرياح على عدد من المناطق خلال الأيام المقبلة، وهو ما قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا، خاصة خلال فترات المساء والصباح الباكر.

وأكدت أن الرياح ستكون من أبرز الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار الارتفاع النسبي في نسب الرطوبة.

الرطوبة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعد العامل الأكثر تأثيرًا خلال هذه الفترة، حيث يزيد الشعور بالحرارة مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة في الظل، ما يجعل الأجواء أكثر إرهاقًا خلال ساعات النهار.

وأكدت الهيئة أن تأثير الرطوبة يظهر بشكل أكبر في المناطق الساحلية والدلتا والقاهرة الكبرى، خاصة مع هدوء الرياح خلال بعض الفترات.

درجات الحرارة المتوقعة

بحسب توقعات الهيئة، تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 34 و35 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية ما بين 28 و29 درجة.

وفي شمال الصعيد تتراوح درجات الحرارة بين 35 و36 درجة مئوية، فيما ترتفع تدريجيًا بجنوب الصعيد لتصل إلى 41 درجة مئوية مطلع الأسبوع المقبل.

نصائح للمواطنين خلال الموجة الحارة

وناشدت الهيئة المواطنين متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل مستمر، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة في محافظات جنوب الصعيد التي تشهد أعلى معدلات للحرارة خلال الأيام المقبلة.

كما شددت على أهمية الالتزام بإرشادات القيادة الآمنة أثناء فترات الشبورة المائية للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث على الطرق.