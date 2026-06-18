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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كشف خلافاته مع نتنياهو.. ترامب: رئيس الوزراء الإسرائيلي دفع نحو تصعيد أكبر

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
القسم الخارجي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود تباينات واضحة بين إدارته ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فترة الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن نتنياهو كان يميل إلى اتخاذ خطوات أكثر تصعيداً من الموقف الذي كانت تريده واشنطن، وأن أهداف الجانبين لم تكن متطابقة بشكل كامل.

وأوضح ترامب، وفق ما نقلته تقارير إعلامية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان "يندفع أكثر من اللازم" خلال المواجهة العسكرية، في إشارة إلى أن إسرائيل كانت تسعى إلى مواصلة العمليات بوتيرة أكبر، بينما كانت الولايات المتحدة تركز على الوصول إلى مسار تفاوضي وإنهاء التصعيد عبر اتفاق يضمن مصالحها الأمنية والسياسية.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد الحديث عن وجود خلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن إدارة الحرب على إيران، إذ أشارت تقارير إلى أن الرئيس الأميركي ضغط باتجاه الحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصاً مع اقتراب الولايات المتحدة من التوصل إلى تفاهمات مع طهران.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الخلاف الأساسي تمحور حول طبيعة الأهداف النهائية للحرب؛ ففي الوقت الذي ركزت فيه الإدارة الأميركية على منع إيران من تطوير قدرات نووية وفتح الباب أمام اتفاق سياسي، رأت الحكومة الإسرائيلية أن المواجهة يجب أن تمتد لتحقيق أهداف أوسع تتعلق بإضعاف القدرات الإيرانية وحلفائها في المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس تحولاً في طبيعة العلاقة بين ترامب ونتنياهو، رغم التحالف الوثيق بين الطرفين خلال السنوات الماضية، إذ برزت خلافات عندما انتقلت الأولويات الأميركية من العمل العسكري إلى التفاوض وإنهاء المواجهة.

كما تشير التطورات إلى أن ترامب يسعى إلى تقديم أي تفاهم مع إيران باعتباره إنجازاً دبلوماسياً يحقق الاستقرار ويجنب الولايات المتحدة الانخراط في حرب طويلة، بينما يظل نتنياهو متمسكاً بموقف أكثر تشدداً تجاه طهران، خشية أن تؤدي التسويات السياسية إلى بقاء قدرات إيرانية تعتبرها إسرائيل تهديداً مباشراً لأمنها.

ويفتح الكشف الأميركي عن هذه الخلافات الباب أمام تساؤلات حول مستقبل التنسيق بين واشنطن وتل أبيب في الملفات الإقليمية، خاصة مع استمرار المفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني، واحتمالات انتقال العلاقة بين الحليفين من مرحلة التوافق الكامل إلى مرحلة إدارة الخلافات حول الأولويات والاستراتيجيات.

إيران الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي ترامب

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