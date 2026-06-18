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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تشيد بدور مصر والسعودية وقطر وتركيا في دعم التفاهمات بين واشنطن وطهران

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني
القسم الخارجي

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالدور الذي لعبته كل من مصر والسعودية وقطر وتركيا في دعم الجهود الدبلوماسية التي أسهمت في الوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد شريف أن التحركات التي قادتها هذه الدول عكست أهمية التنسيق الإقليمي في احتواء الأزمات وتعزيز فرص التهدئة، مشيرًا إلى أن مساهماتها شكلت عنصرًا مهمًا في دفع مسار الحوار بين واشنطن وطهران، بما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات الرامية إلى خفض حدة التوتر في المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن التعاون بين الأطراف الإقليمية والدولية يمثل عاملًا أساسيًا في دعم الاستقرار، لافتًا إلى أن الحوار البناء يمكن أن يسهم في معالجة القضايا الخلافية وتهيئة الظروف أمام حلول سياسية أكثر استدامة.

وتأتي تصريحات شهباز شريف بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم مع إيران، في خطوة تعكس تقدمًا في مسار الاتصالات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك.

وتحظى هذه التطورات بمتابعة دولية واسعة، في ظل انعكاساتها المحتملة على أمن المنطقة والعلاقات بين القوى الإقليمية والدولية، وسط آمال بأن تسهم التفاهمات الجديدة في تقليل التصعيد وفتح قنوات أوسع للتفاوض خلال المرحلة المقبلة.

باكستان مصر اسبانيا تركيا السعودية

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