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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

تحت رعاية مجلس الوزراء.. التضامن: افتتاح تكنوبرنت الدولي 2026

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، نائبًا عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي،  فعاليات معرض "تكنوبرنت الدولي 2026"،  بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، والذى  تنظمه الجمعية التعاونية لصناعات الطباعة "تاج" برعاية الاتحاد العام للتعاونيات فى  الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري. 

شهد الافتتاح حضور محمد إمام رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي  والمهندس  سمير البيلي رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، وأحمد عاطف رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعات الطباعة «تاج»، وخالد عبدالعزيز نائب رئيس الجمعية، والمحاسب أشرف إمام رئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، إلى جانب عدد واسع  من ممثلي القطاع الصناعي والجهات المعنية.

يشهد المعرض في دورته الحالية مشاركة أكثر من 20 دولة وكبرى الشركات العاملة في قطاع الطباعة والتغليف، بما يعكس مكانته كأحد أبرز المعارض المتخصصة في هذا المجال فى  منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتشهد نسخة هذا العام للمرة الأولى تنظيم معرض "ديارنا" للحرف التراثية واليدوية، في خطوة تستهدف الترويج للمنتجات التراثية المصرية، وفتح آفاق تسويقية جديدة للحرفيين والأسر المنتجة، بما يعزز جهود الدولة في دعم الصناعات التراثية وتمكين صغار المنتجين اقتصاديًا.

من جانبه تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة والدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، والحضور أجنحة الشركات المشاركة بالمعرض واستمع الى شرح مفصل حول احدث التقنيات والابتكارات في مجالات الطباعة والتغليف والورق والإعلان، أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تطوير خطوط الإنتاج، والحلول الذكية، والتطبيقات الرقمية والطباعة المؤمنة  التي تسهم في رفع كفاءة الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية، وبما يعكس  التطور المتسارع الذي يشهده القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة جناح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، المقام ضمن فعاليات المعرض، والذي ضم مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية المصرية التي تعكس ثراء الحرف التقليدية وتميزها.

واستمع الى شرح من الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، حول معرض ديارنا وما يضمه المعرض من منتجات حرفية ويدوية  اصيلة  من المشغولات التى  شملت منتجات الصدف، وأعمال التلي، والكليم والسجاد اليدوي، والإكسسوارات المصنوعة من النحاس والفضة والمطعمة، إلى جانب المنتجات الجلدية المصنعة من الجلود الطبيعية، ومشغولات الألباستر، وغيرها من المنتجات التي تجسد الهوية الثقافية المصرية وتعكس مهارة الحرفيين ودقة الصناعة.

وأشاد الحضور بجودة المعروضات وتنوعها، وما تتميز به من إبداع في التصميم و التنفيذ، وينطلق معرض "ديارنا" كمنصة للحفاظ على الحرف التراثية المصرية، ودعم الحرفيين، وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة.

وزير الصناعة دوائل عبد العزيز مايا مرسي القاهرة الدولي

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