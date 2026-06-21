85 وظيفة خالية.. برواتب مجزية مخصصة لذوي الهمم

يبحث الراغبون في العمل عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة العمل، من خلال توفير فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص مخصصة لذوي الهمم من فئات الصم والبكم وضعاف السمع وذوي الإعاقة الحركية البسيطة، وذلك في إطار جهود الدولة لدمجهم في سوق العمل وتفعيل نسبة الـ5% المقررة قانونا لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

التخصصات المطلوبة

تضمنت الوظائف المتاحة عددا من التخصصات المختلفة داخل فروع إحدى كبرى السلاسل التجارية، وتشمل:

5 وظائف محاسب فرع.

5 وظائف مراقب مخزون.

5 وظائف خدمة عملاء.

10 وظائف بائع ممرات.

10 وظائف بائع ثلاجات.

10 وظائف بائع مخبوزات.

10 وظائف محضر طلبات.

10 وظائف كاشير.

10 وظائف مسؤول استلامات.

10 وظائف عمال خدمات ونظافة.

شروط التقديم

حددت وزارة العمل عددا من الشروط للالتحاق بالوظائف، أبرزها:

القدرة على أداء المهام الوظيفية المطلوبة.

تحديد الموقف من التجنيد.

امتلاك بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بنسبة الـ5%.

الاستعداد للعمل بنظام الورديات.

الوظائف الخالية

أماكن العمل ووسائل التواصل

تتوافر فرص العمل بفروع الشركة في محافظتي القاهرة والجيزة، خاصة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

ويمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى المقر الرئيسي بمدينة الشيخ زايد، المحور المركزي، الجزء الجنوبي، بمحافظة الجيزة.

وظائف جديدة في بنك مصر

وفي سياق متصل، أعلن بنك مصر عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف المتخصصة في مجال هندسة البرمجيات للعمل بفروعه في القاهرة الجديدة، وذلك للحاصلين على مؤهلات جامعية مناسبة من كليات التجارة أو التخصصات ذات الصلة، ضمن خطته لاستقطاب الكفاءات الشابة وتأهيلها للعمل بالقطاع المصرفي.

الوظائف الخالية

المهام الوظيفية

تشمل أبرز المهام المطلوبة:

تطوير واختبار التطبيقات والأنظمة البرمجية.

ضمان جودة البرمجيات وتحسين كفاءة التشغيل.

التعاون مع فرق تقنية المعلومات لحل المشكلات الفنية.

تصميم وتنفيذ حلول تقنية تدعم أهداف العمل.

تطوير المنتجات الرقمية وفق أحدث المعايير التقنية.

المشاركة في تنفيذ متطلبات المستخدمين وتحسين الخدمات المقدمة.

شروط التقديم

حدد البنك عددا من المتطلبات الأساسية للمتقدمين، أبرزها:

أن يكون المتقدم حديث التخرج أو يمتلك خبرة لا تتجاوز عامين.

إجادة لغات البرمجة المعتمدة على JVM مثل Java وKotlin.

الخبرة في استخدام Spring Boot.

الإلمام بتصميم وتطوير RESTful API.

معرفة جيدة بتقنيات Microservices.

الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو التخصصات المرتبطة.

الإلمام بأدوات التطوير والتكامل المستمر مثل Maven وGradle وJenkins وAzure Pipelines.

معرفة بمفاهيم هندسة البرمجيات الحديثة وأمن التطبيقات وأنماط التصميم البرمجي.

الوظائف الخالية

طريقة التقديم

أوضح بنك مصر أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال صفحته الرسمية على منصة لينكد إن، حيث يمكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط والتفاصيل الكاملة وإرسال السيرة الذاتية مباشرة.

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير وظائف متنوعة للشباب والخريجين بمختلف التخصصات، بما يسهم في دعم سوق العمل وخلق فرص تشغيل حقيقية تلبي احتياجات الباحثين عن العمل.