وظائف خالية براتب 25 ألف جنيه.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخاليه التي أعلنتها وزارة العمل بتوافر فرص عمل جديدة للشباب من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، للعمل بإحدى الشركات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل مناسبة ودعم سوق العمل.

الوظائف المتاحة بمدينة 6 أكتوبر

شملت الوظائف المعلن عنها:

3 مهندسي صيانة.

3 مهندسي مبيعات.

2 محاسب.

2 فني صيانة.

الشروط والمزايا

حددت الوزارة عددا من الشروط للمتقدمين، أبرزها الحصول على مؤهل مناسب للتخصص المطلوب، وتوافر خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و27 عاما.

وتبدأ الرواتب من 9 آلاف جنيه شهريا وتصل إلى 11 ألف جنيه، وفقا للخبرة والكفاءة، على أن يكون مقر العمل بمدينة 6 أكتوبر بالمنطقة الصناعية "منطقة سامي سعد".



وظائف برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه

كما تتضمن فرص العمل المتاحة عددا من الوظائف داخل شركات القطاع الخاص بمختلف المحافظات، برواتب ومزايا متنوعة تناسب مستويات الخبرة المختلفة.

فني تشغيل بمدينة بدر

تتطلب الوظيفة خبرة تتراوح بين 3 و10 سنوات، ومؤهلا فنيا متوسطا "دبلوم صناعي – شعبة معدنية"، مع إجادة جيدة للغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

ويتراوح الراتب بين 10 آلاف و15 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى مزايا تشمل بدل تغذية، واحتساب ساعات العمل الإضافية، والتأمينات الصحية والاجتماعية.

مدير موارد بشرية بمدينة العبور

تستهدف الوظيفة أصحاب الخبرات الإدارية من 5 إلى 15 عاما، بمؤهل عال، ويتراوح الراتب بين 12 ألفا و25 ألف جنيه شهريا، إلى جانب حوافز إضافية تتراوح بين ألفي و10 آلاف جنيه.

كما تشمل المزايا بدل تغذية، وبدل سكن ومواصلات، فضلا عن التأمينات الصحية والاجتماعية.

محاسب مالي بمدينة نصر

تتطلب الوظيفة خبرة لا تقل عن 4 سنوات، وأن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل عال في المحاسبة والمراجعة، مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

ويبلغ الراتب الأساسي 8 آلاف جنيه شهريا، إضافة إلى حوافز تتراوح بين ألف و1500 جنيه، مع توفير التأمينات الاجتماعية واحتساب العمل الإضافي.

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود الدولة لتعزيز التشغيل وتوفير وظائف مناسبة للشباب والخريجين في مختلف التخصصات، بما يسهم في دعم الاستقرار الوظيفي ورفع معدلات التوظيف داخل سوق العمل.