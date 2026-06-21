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الشروط وخطوات التقديم.. وظائف لخريجي كليات التجارة في بنك مصر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الشروط وخطوات التقديم.. وظائف لخريجي كليات التجارة في بنك مصر 2026

فرص عمل في بنك مصر
فرص عمل في بنك مصر
خالد يوسف

يظل الاستقرار المهني المحرك الأساسي لخطط الشباب المستقبلية، وهو ما يفسر سرعة وتيرة بحثهم عن الفرص الوظيفية الثابتة، لا سيما في القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية، ومنها بنك مصر، فالعمل داخل البنوك يمثل للجيل الحالي المزيج المثالي بين العائد المادي المجزي والأمان الوظيفي المستدام، مما يجعله الواجهة الأكثر جاذبية وتنافسية في سوق العمل اليوم.

وظائف خالية لخريجي كليات التجارة في بنك مصر

أتاح بنك مصر، عددا من الوظائف الخالية للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا مناسبة للعمل في تخصصات البنك المختلفة، لمساعدتهم في بدء حياتهم العملية في المجال المصرفي والحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، أن الوظائف تأتي في مجال هندسة البرمجيات للعمل في فروع البنك بالقاهرة الجديدة لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات أو من خريجي كليات أخرى.

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2026

تشمل المهام الوظيفية المطلوبة، ما يلي:
ـ كتابة الاختبارات البرمجية وضمان جودة التطبيقات والأنظمة المطورة.
ـ التواصل مع فرق تقنية المعلومات المختلفة لحل المشكلات الفنية أثناء مراحل التنفيذ والتشغيل.


ـ صياغة وتنفيذ حلول تقنية مبتكرة تدعم الأهداف التجارية للمؤسسة.
ـ استخدام أحدث تقنيات تطوير البرمجيات لتقديم حلول فعالة وعالية الجودة.
ـ التعاون مع أعضاء فرق العمل لتنفيذ متطلبات المستخدمين وتطوير المنتجات بشكل مستمر.

شروط التقديم على وظائف بنك مصر 2026

وضع البنك عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وتشمل الآتي:
ـ أن تكون الوظائف متاحة لحديثي التخرج أو من لديهم خبرة لا تتجاوز عامين.
ـ إجادة العمل بلغات البرمجة المعتمدة على JVM مثل Java 8+ وKotlin.

ـ امتلاك خبرة في استخدام أطر العمل الحديثة مثل Spring Boot.
ـ خبرة في تصميم وتأمين واستخدام خدمات RESTful API.
ـ معرفة جيدة ببناء وتطوير الخدمات المصغرة (Microservices).
ـ الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو التخصصات ذات الصلة.
ـ يفضل الحاصلون على مؤهلات أكاديمية متقدمة وسجل دراسي متميز.
ـ خبرة في أدوات البناء والتكامل المستمر مثل Maven وGradle وJenkins وAzure Pipelines.

ـ الإلمام بممارسات هندسة البرمجيات الحديثة مثل إعادة هيكلة الأكواد وأنماط التصميم والتطوير الموجه بالاختبار والتكامل المستمر وأمن التطبيقات.

طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2026

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على منصة لينكد إن، والاطلاع على تفاصيل الوظيفة وإرسال السيرة الذاتية إلكترونيًا.

وظائف لخريجي كليات التجارة في بنك مصر 2026 بنك مصر 2026 منصة لينكد إن هندسة البرمجيات الحديثة الوظائف متاحة لحديثي التخرج

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