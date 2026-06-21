224 ألف وظيفة وفرتها شركة «ماجد الفطيم».. تفاصيل

أكد أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» أنه يشكر الدولة المصرية على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتطوير البنية التحتية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم» أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يدعم الاستثمار، والذي يحول الرؤية لواقع نعيشه.

وأوضح أن شركة «ماجد الفطيم» من أول المستثمرين في الاقتصاد المصري من 27 عامًا، باستثمارات تقدر بـ 2.8 مليار دولار، وأن العمل يتم في 19 محافظة.

وتابع أن الشركة وفرت 224 ألف وظيفة مباشر وغير مباشرة، وأن استثمارات تأتي في إطار التعاون بين مصر والإمارات، وأن التبادل التجاري 9.7 مليار بنمو كبير عن العام السابق، وأن هذا يدل على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن اليوم يتم الإعلان عن أضخم مشروع استثماري على 500 فدان، وأن وأن مجموعة الفطيم ملتزمة بالاستثمارات.