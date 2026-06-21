بـ 3 مليارات دولار.. مدبولي يشهد توقيع شراكة مصرية إماراتية لمشروع عمراني بالقاهرة الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي في القاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معدلات الإنجاز وسير العمل بمشروع "حدائق تلال الفسطاط"، في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي تنفذها الدولة، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن.

وفي مستهل الجولة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع "حدائق تلال الفسطاط" يُعد أحد أكبر المشروعات الحضارية الجاري تنفيذها في قلب القاهرة التاريخية، ويعكس رؤية الدولة المصرية في إعادة إحياء المناطق ذات القيمة التاريخية والثقافية.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتحول الحضاري الشامل، حيث تم تحويل منطقة كانت تعاني على مدار عقود من تراكم المخلفات ومظاهر التدهور البيئي إلى وجهة حضارية وسياحية وترفيهية متكاملة، تسهم في استعادة المكانة التاريخية للفسطاط كأول عاصمة إسلامية لمصر، وتعزيز المظهر الحضاري للمنطقة، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التراثية والثقافية الفريدة.