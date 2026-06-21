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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أطول نهار في السنة.. ماذا يحمل طقس أول أيام فصل الصيف رسمياً؟

الصيف
الصيف
قسم الخدمات

تتجه أنظار هواة الفلك والمهتمين بالظواهر الطبيعية في مصر والعالم العربي اليوم، الأحد، نحو السماء، حيث يبدأ فصل الصيف فلكياً ورسمياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، إثر حدوث ظاهرة الانقلاب الصيفي (Summer Solstice)، منهياً بذلك فصل الربيع لتبدأ رحلة الـ 93 يوماً من الأجواء الصيفية الممتدة.

و​بحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجمعية الفلكية، سيحدث الانقلاب الصيفي بدقة في تمام الساعة 11:24 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة (08:24 صباحاً بتوقيت جرينتش).

تحذيرات من موجات الحر الشديد خلال الصيف تهدد صحتك

وفي هذه اللحظة الحاسمة، ستتعامد الشمس تماماً فوق مدار السرطان (دائرة عرض 23.5° شمالاً).

​أطول نهار وأقصر ليل

و​سيتميز اليوم بأنه أطول نهار في عام 2026 وأقصر ليل، حيث تشرق الشمس من أقصى نقطة لها في الشمال الشرقي، وتغرب في أقصى نقطة نحو الشمال الغربي. 

وخلال وقت الظهر، سيلاحظ المواطنون ظاهرة فريدة وهي أن "ظلال الأشياء والأجسام" ستكون الأقصر على مدار العام بأكمله نتيجة لبلوغ الشمس أعلى ارتفاع لها في السماء.

​لماذا يتغير الموعد؟

ويوضح الفلكيون أن الانقلاب الصيفي لا يحدث في نفس اليوم بدقة كل عام؛ بل يتأرجح بين 20 و22 يونيو، ويرجع ذلك إلى الفارق الضئيل بين السنة التقويمية (365 يوماً) والسنة المدارية للأرض، وهو ما يتم ضبطه دورياً عبر السنوات الكبيسة.

امراض الصيف

​البداية الفلكية مقابل ذروة الحرارة

​ورغم أن اليوم يمثل ذروة الطاقة الشمسية الساقطة على النصف الشمالي للأرض، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية يؤكدون أن هذا اليوم ليس بالضرورة الأشد حرارة في الصيف. 

وتفسير ذلك علمياً يعود إلى ظاهرة تسمى "التأخر الموسمي"، حيث تحتاج اليابسة والمحيطات والغلاف الجوي إلى عدة أسابيع لامتصاص هذه الحرارة وتخزينها ثم إعادة إطلاقها، مما يجعل ذروة الحرارة الفعلية تتركز عادة في شهري يوليو وأغسطس.

​ملامح الطقس والتوصيات الوقائية

و​بالتزامن مع الانطلاق الرسمي لفصل الصيف، تشير التوقعات الجوية إلى بداية تتسم بارتفاع تدريجي في نسب الرطوبة، مما يزيد من شعور المواطنين بالحرارة مقارنة بالدرجات المعلنة، مع رصد شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

لا تضعي هذه الأشياء على وجهك في الصيف

​وفي هذا الصدد، أصدرت الجهات الصحية مجموعة من التوصيات الوقائية للمواطنين لمواجهة الأجواء المقبلة، أبرزها:

  • ​تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وخاصة في أوقات الذروة (من 12 ظهراً حتى 4 عصراً).
  • ​الحرص على تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل لتعويض ما يفقده الجسم.
  • ​ارتداء الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة التي تعكس حرارة الشمس.
الصيف فصل الصيف بداية الصيف الانقلاب الصيفي حالة الجو

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