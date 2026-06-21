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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دخلنا الصيف بشكل رسمي.. ومفاجأة بشأن درجات الحرارة أول أسبوع

الأرصاد
الأرصاد

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة تفاصيل حالة الجو، وذلك بعد الأخبار الكثيرة التي تحذر من صيف 2026، وأن الصيف الحالي الذي بدأ رسميا اليوم سيكون الأشد حرارة.

وقد أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الأحد ستكون حول معدلاتها الطبيعية، دون أي ارتفاعات ملحوظة، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية
الأرصاد 

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نسب الرطوبة تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال هذه الفترة، خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس، وهما الأعلى في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عن القيم المسجلة فعليًا.

الطقس خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف

 

الأرصاد
الطقس 

وأشارت منار غانم إلى أن المناطق الساحلية تُعد الأعلى في نسب الرطوبة، لافتة إلى أنها قد تتجاوز 95% خلال الأشهر المقبلة، موضحة أن الطقس خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف يأتي في إطاره المعتاد، حيث يسود طقس حار نهارًا على أغلب المحافظات، وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلًا ما بين 24 و26 درجة مئوية، مؤكدة أن محافظتي الأقصر وأسوان تسجلان أعلى درجات حرارة خلال الأسبوع الجاري.

الأرصاد
الأرصاد 

ولفتت منار غانم إلى أن فرص سقوط الأمطار تستمر خلال فصل الصيف، وتكون أكثر حدوثًا على محافظات الصعيد، مؤكدة أن الشبورة المائية تُعد الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال الفترة الحالية، حيث تكون كثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لكنها تتلاشى سريعًا مع سطوع أشعة الشمس، ما يؤدي إلى تحسن الرؤية الأفقية.

ووجهت منار غانم نصائح للمواطنين، خاصة مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، مع الحرص على استخدام المظلة أو ارتداء غطاء للرأس للوقاية من أشعة الشمس.

كما كشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف يبدأ رسميًا اليوم الأحد، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن التوقعات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال صيف 2026 ستكون في أغلب الفترات أعلى من المعدلات الطبيعية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن فصل الصيف في مصر يتميز بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن الرطوبة تجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة أعلى من قيمها الفعلية بما يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، لافتة إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان أعلى نسب للرطوبة.

وأوضحت منار غانم، أن الكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية، مرورًا بالبحر المتوسط، تحمل كميات كبيرة من بخار المياه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تكون الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا أقل حرارة وأكثر اعتدالًا، مؤكدة أن طبيعة الكتل الهوائية والمرتفعات الجوية هي التي تتحكم في حالة الطقس خلال فصل الصيف.

وأكدت منار غانم، أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم فترات الصيف، كما حدث في صيف عام 2024، مع وجود فترات محدودة قد تسجل درجات حرارة حول المعدلات أو أقل منها، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت إلى أن البلاد ستتعرض لعدة موجات حارة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، موضحة أنه لا يمكن تحديد مواعيدها بدقة مسبقًا، لأن حدوثها يرتبط بالتوزيعات والأنظمة الجوية، مؤكدة أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى استمرار بعض الموجات الحارة لفترات أطول من المعتاد، قد تصل إلى أسبوع أو أكثر.

الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة الطقس فصل الصيف الصيف الأمطار سقوط الأمطار حالة الجو

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