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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بينما يصبح شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطباً ليلاً على أغلب الأنحاء، مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا في مصر

وحذرت هيئة الأرصاد، من ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الطقس غدا، يشهد ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مما يتطلب توخي الحذر من قبل السائقين.

وقالت : من المتوقع خلال الطقس غدا، أن تشهد أغلب الأنحاء نشاطاً للرياح على فترات متقطعة، تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

فرص أمطار خفيفة وسحب منخفضة

وذكرت الهيئة أن هناك فرصاً ضعيفة جداً لأمطار خفيفة خلال الطقس غدا، تكون بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. 

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا في مصر

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا الأحد، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 33 | الصغرى 22
  • الوجه البحري: العظمى 32 | الصغرى 21
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 | الصغرى 21
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 | الصغرى 22
  • شمال الصعيد: العظمى 36 | الصغرى 22
  • جنوب الصعيد: العظمى 41 | الصغرى 26

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ومتابعة التحديثات اليومية.

الطقس غدا الطقس في مصر درجات الحرارة غدا

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