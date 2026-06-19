شبورة كثيفة ورياح محملة بالرمال.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، مشيرة إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة بمحافظات جنوب الصعيد، حيث تسجل بعض المناطق 42 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأوضحت الهيئة أن محافظتي قنا وأسوان تتصدران قائمة المناطق الأكثر حرارة، بدرجة عظمى تصل إلى 42 درجة مئوية، فيما تسجل الأقصر والوادي الجديد وسوهاج درجات حرارة تتراوح بين 40 و42 درجة.

طقس حار ورطب على القاهرة والوجه البحري

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال البلاد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين تميل الأجواء للاعتدال ليلًا مع ارتفاع نسب الرطوبة على معظم الأنحاء، وتصبح مائلة للحرارة على جنوب الصعيد.

وتسجل القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة درجة حرارة عظمى تبلغ 34 درجة مئوية، بينما تصل في مدينة السادس من أكتوبر إلى 35 درجة.

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحًا

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات السلامة المرورية.

رياح نشطة وأتربة في بعض المناطق

وفي سياق متصل، توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء، ما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.

كما قد تتسبب الرياح في إثارة الرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، خاصة خلال الفترات المتقطعة من اليوم.

فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة

وأشارت توقعات الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، دون تأثيرات جوية كبيرة متوقعة.

اضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية

وفيما يتعلق بحالة البحار، أوضحت الهيئة أن البحر المتوسط يشهد حالة تتراوح بين المعتدلة والمضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، ورياح غربية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و2.5 متر، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية.

كما يشهد خليج السويس حالة من الاضطراب النسبي، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3 أمتار، ما يستدعي متابعة النشرات البحرية بالنسبة للعاملين في الأنشطة الملاحية والصيد.

القاهرة 34 درجة وشرم الشيخ والغردقة 38

وبحسب بيان الهيئة، تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية للعظمى و23 للصغرى، بينما تصل درجات الحرارة في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم إلى 38 درجة مئوية.

وتسجل الإسكندرية 29 درجة، ومطروح 27 درجة، فيما ترتفع الحرارة بشكل أكبر في محافظات الصعيد لتتراوح بين 37 و42 درجة مئوية، وسط أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.