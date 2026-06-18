قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تفتح المبادرة الأمريكية باب الحل في ليبيا؟ القوات المسلحة الليبية تعلن موقفها
رونالدو بعد تعادل البرتغال: البداية لم تكن كما نريد لكن المشوار مستمر
إعلان حاسم.. نائب ترامب: "الستين يوما" للتوصل إلى اتفاق مع إيران تبدأ اليوم
لمنعها من تنفيذ قرار إزالة.. القبض على شخص أشعل النار فى رئيسة وحدة محلية بكفر الشبخ
شوبير: مفاوضات ساخنة بين الأهلي وإنبي بشأن ثلاثي الفريق
الأرجنتين تتصدر المجموعة العاشرة.. والجزائر تتراجع بعد الخسارة الثقيلة أمام بطل العالم
كاميرات المراقبة ترصد لحظة وصول صبري نخنوخ لمعرض السيارات في واقعة مشاجرة التجمع.. التحقيقات
إحالة 8 متهمات للمحاكمة العاجلة في واقعة سقوط طفلة ووفاتها بمدرسة خاصة بشبرا الخيمة
ما حكم سفر المرأة لأداء العمرة والحج بدون محرم؟
نائب ترامب مهاجما بن غفير وسموتيريش: ما اقتراحكم للحل غير القـ تل؟
1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة
الرئيس السيسي يثمن حكمة ترامب وتفاعل بيزشكيان.. ويشيد بجهود "الرباعية" في الاتفاق التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أكثر من 86 ألف رأس أبقار تحت المتابعة.. جهود واسعة للزراعة لرصد الأمراض

جهود الزراعة لرصد الأمراض البيطرية
جهود الزراعة لرصد الأمراض البيطرية
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تعزيز أعمال التقصي الوبائي الإكلينيكي للأمراض، وذلك من خلال تنفيذ برنامج مكثف للترصد الحقلي بواسطة أطباء الترصد الوبائي للأمراض، خلال شهر مايو الماضي بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن خطة الدولة لدعم نظم الإنذار المبكر وتعزيز قدرات الرصد والمتابعة لمواجهة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية.

وأوضح رئيس الهيئة أن فرق الترصد الوبائي نفذت خلال شهر مايو الماضي، عددًا من الزيارات الميدانية شملت 1123 زيارة للقرى، و16478 زيارة للمنازل، و107 زيارات لأسواق الماشية بمختلف المحافظات.

وأضاف أن أعمال التقصي الإكلينيكي أسفرت عن متابعة وفحص الحالة الصحية لعدد كبير من الحيوانات والطيور، شملت 86577 رأس أبقار، و29795 رأس جاموس، و47244 رأس أغنام، و11233 رأس ماعز، و694 رأس جمل، و2924 من الدواب، بالإضافة إلى 868927 طائر دواجن.

وأشار الأقنص إلى أن أعمال التقصي الإكلينيكي تمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الإنذار المبكر للأمراض، حيث تسهم في الاكتشاف المبكر لأي بؤر مرضية أو تغيرات وبائية، بما يدعم سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الأمراض وحماية الثروة الحيوانية، موضحا أن فرق الترصد الوبائي تواصل دورها في دعم برامج التحصين القومية ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات والطيور، بما يعزز من كفاءة منظومة الرعاية البيطرية ويسهم في الحفاظ على الإنتاج الحيواني والداجني.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار تنفيذ برامج الترصد والمسوح الوبائية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بما يضمن رفع جاهزية المنظومة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التعاون مع فرق الترصد الوبائي

ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين إلى التعاون مع فرق الترصد الوبائي والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه مرضية، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على صحة الحيوان وتحقيق الأمن الغذائي.

وزارة الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الترصد الوبائي علاء فاروق الحيوانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

منتخب مصر

الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

القبض على صانعة محتوى بالقاهرة

بتصور فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالقاهرة

ارشيفية

ماذا قال جد الضحايا في قضية هـ.تك عرض 4 طالبات على يد مدرسهم بالجيزة؟

المتهمين

بسبب كشاف.. القبض على قائد سيارة ربع نقل بالقليوبية

بالصور

أطعمة غنية بالكوليسترول مفيدة للقلب وأخرى عليك تجنبها.. دراسة توضح الحقيقة الكاملة

أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار
أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار
أطعمة غنية بالكوليسترول الصخي واخرى مليئة بالضار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد