بداية لفصل الصيف غير متوقعة .. الأرصاد تكشف مفاجأة في طقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أول أيام الصيف، اعتباراً من الأحد الموافق 21 يونيو 2026 وحتى نهاية الأسبوع ، حيث تشهد الفترة طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة أول أسبوع صيف

ويشهد الطقس فى أول أسبوع ​شبورة مائية: من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ومتوقع أيضا ​نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، و​ارتفاع نسب الرطوبة: يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.