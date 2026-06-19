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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل ترد على شائعات التنازل عن حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات

وزارة النقل
وزارة النقل
حسام الفقي

نفت وزارة النقل بشكل قاطع، ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية، بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية؛ للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.33%.

وأكدت الوزارة، في بيان، مساء اليوم، أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، موضحة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن.

وشددت الوزارة على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة، وخاصة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لكل القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية، وفقًا للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أكدت الوزارة بشكل حاسم، أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات “ما زالت ثابتة دون أي تغيير”، “ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها”.

وزارة النقل النقل غرفة الملاحة البحرية

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