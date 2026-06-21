رسميا .. انتهاء فصل الربيع واليوم أول أيام الصيف الحقيقي

شهدت الكرة الأرضية ظاهرة الانقلاب الصيفي، التي أذنت بنهاية فصل الربيع فلكياً، ليبدأ اليوم رسمياً فصل الصيف الحقيقي في النصف الشمالي من الكوكب، ويمثل هذا اليوم البداية الفعلية للارتفاع التدريجي في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مما يفرض واقعاً مناخياً جديداً يستلزم استعدادات خاصة على المستويين الخدمي والشخصي لمواجهة الطقس الصيفي المعهود.

اليوم.. بدء فصل الصيف 2026 فلكيا

وفقًا للتقويم الفلكي، بدأ فصل الصيف 2026 رسميًا مع حدوث الانقلاب الصيفي، والذي يُعد أطول نهار وأقصر ليل في العام.

وبدأ فصل الصيف فلكيًا اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، لينتهي بذلك فصل الربيع الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر منذ بدايته في مارس الماضي.

ما هو الانقلاب الصيفي؟

الانقلاب الصيفي ظاهرة فلكية تحدث نتيجة ميل محور الأرض بزاوية تبلغ حوالي 23.5 درجة خلال دورانها حول الشمس، ما يؤدي إلى توجيه أشعة الشمس بشكل مباشر نحو النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وينتج عن هذه الظاهرة أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، وبعدها تبدأ ساعات النهار في التراجع تدريجيًا حتى بداية فصل الخريف في شهر سبتمبر.

موعد بداية فصول السنة 2026

ـ بدأ فصل الربيع 2026 يوم الجمعة 20 مارس 2026، وانتهي فصل الربيع يوم 20 يونيو.



ـ يبدأ فصل الصيف 2026 الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وينتهي الصيف يوم 22 سبتمبر.

ـ أما فصل الخريف 2026 يبدأ يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وينتهي فصل الخريف يوم 22 ديسمبر.



ـ ويبدأ فصل الشتاء يوم الاثنين 21 ديسمبر 2026، وينتهي فصل الشتاء يوم 20 مارس.

كيفية الاستعداد لصيف 2026

-تجهيز الملابس الصيفية وشراء المستلزمات الجديدة التي يمكن الاحتياج إليها خلال فصل الصيف.



-شراء واقي الشمس المناسب للبشرة.

-فحص التكييفات أو المراوح المنزلية وصيانتها إذا استلزم الأمر ذلك.



-تحديد أماكن الخروج المناسبة لفصل الصيف كالشواطئ والنوادي والكافيهات.

نصائح مهمة للتعامل مع حرارة الصيف

-تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

ـ الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم.

ـ ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والخفيفة.



ـ استخدام القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج.

ـ متابعة بيانات الأرصاد الجوية للتحذير من موجات الحر.

ـ تناول الفواكه والخضروات الغنية بالمياه والأملاح المعدنية للحفاظ على ترطيب الجسم.