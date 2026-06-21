قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية
فوضي.. الصحة تحيل إدارة مستشفى العياط المركزي للتحقيق ومحاسبة المقصرين
لامين يامال يطمئن جماهير إسبانيا بعد التعثر: لا أحد يعرف البطل قبل 19 يوليو
مصر تدين الهجوم على مطار نيامي بالنيجر.. وتؤكد التزامها بدعم دول الساحل
قوافل «زاد العزة» تواصل العبور إلى غزة.. واصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح |فيديو
رئيس مدينة شبرا الخيمة توزع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة أمام اللجان .. صور
تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا .. هدافو الفراعنة يتفوقون قبل صدام كأس العالم 2026
وزيرا الرياضة والعمل ومحافظ القاهرة يشهدون ملتقى التوظيف السادس بالكاتدرائية المرقسية
شجع والعب واحتفل.. برنامج منطقة الجماهير بالعاصمة الجديدة خلال مباراة المنتخب
أكثر المنتخبات استقبالا للأهداف في كأس العالم 2026
بدء أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في قضية سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس داخل مدرسة خاصة
فضية وبرونزية لمصر في أول نهائيات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة و16 سنة بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميا .. انتهاء فصل الربيع واليوم أول أيام الصيف الحقيقي

أول ايام الصيف
أول ايام الصيف
خالد يوسف

شهدت الكرة الأرضية ظاهرة الانقلاب الصيفي، التي أذنت بنهاية فصل الربيع فلكياً، ليبدأ اليوم رسمياً فصل الصيف الحقيقي في النصف الشمالي من الكوكب، ويمثل هذا اليوم البداية الفعلية للارتفاع التدريجي في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مما يفرض واقعاً مناخياً جديداً يستلزم استعدادات خاصة على المستويين الخدمي والشخصي لمواجهة الطقس الصيفي المعهود. 

اليوم.. بدء فصل الصيف 2026 فلكيا

وفقًا للتقويم الفلكي، بدأ فصل الصيف 2026 رسميًا مع حدوث الانقلاب الصيفي، والذي يُعد أطول نهار وأقصر ليل في العام. 

وبدأ فصل الصيف فلكيًا اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، لينتهي بذلك فصل الربيع الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر منذ بدايته في مارس الماضي.

ما هو الانقلاب الصيفي؟ 

الانقلاب الصيفي ظاهرة فلكية تحدث نتيجة ميل محور الأرض بزاوية تبلغ حوالي 23.5 درجة خلال دورانها حول الشمس، ما يؤدي إلى توجيه أشعة الشمس بشكل مباشر نحو النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وينتج عن هذه الظاهرة أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، وبعدها تبدأ ساعات النهار في التراجع تدريجيًا حتى بداية فصل الخريف في شهر سبتمبر.

موعد بداية فصول السنة 2026

ـ بدأ فصل الربيع 2026 يوم الجمعة 20 مارس 2026، وانتهي فصل الربيع يوم 20 يونيو.


ـ يبدأ فصل الصيف 2026 الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وينتهي الصيف يوم 22 سبتمبر.
ـ أما فصل الخريف 2026 يبدأ يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وينتهي فصل الخريف يوم 22 ديسمبر.


ـ ويبدأ فصل الشتاء يوم الاثنين 21 ديسمبر 2026، وينتهي فصل الشتاء يوم 20 مارس.

كيفية الاستعداد لصيف 2026

-تجهيز الملابس الصيفية وشراء المستلزمات الجديدة التي يمكن الاحتياج إليها خلال فصل الصيف.


-شراء واقي الشمس المناسب للبشرة.
-فحص التكييفات أو المراوح المنزلية وصيانتها إذا استلزم الأمر ذلك.


-تحديد أماكن الخروج المناسبة لفصل الصيف كالشواطئ والنوادي والكافيهات.

نصائح مهمة للتعامل مع حرارة الصيف

-تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.
ـ الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم.
ـ ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والخفيفة.


ـ استخدام القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج.
ـ متابعة بيانات الأرصاد الجوية للتحذير من موجات الحر.
ـ تناول الفواكه والخضروات الغنية بالمياه والأملاح المعدنية للحفاظ على ترطيب الجسم.

انتهاء فصل الربيع أول أيام الصيف الانقلاب الصيفي درجات الحرارة الطقس الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

جوالات بني زيد يحولن الجبس إلى تحف فنية ضمن مبادرة "بأيدينا" ومشروع يفتح أبواب الرزق

محافظ أسيوط يعلن دعم المشروعات المجتمعية لتمكين الشباب والفتيات وتنمية مهارات العمل الحر

ميناء نويبع البحري

حركة نشطة بموانئ البحر الأحمر.. تداول 13 ألف طن بضائع و727 شاحنة خلال 24 ساعة

حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يستقبل طلاب الثانوية أمام اللجان | صور

بالصور

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورة تأهيلية لمرشحي 5 وزارات وجهات حكومية

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد