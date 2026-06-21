بداية الصيف اليوم .. هل نشهد أعلى معدل درجات حرارة هذا العام؟

يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف علي موعد بداية فصل الصيف 2026، والذي يعد أحد أبرز الظواهر الفلكية السنوية، إذ يعلن رسميا بداية فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويشهد أطول ساعات النهار وأقصر ساعات الليل على مدار العام.

موعد بداية فصل الصيف 2026

موعد بداية فصل الصيف في مصر 2026

وفقا للحسابات الفلكية، يوافق الانقلاب الصيفي هذا العام يوم الأحد 21 يونيو 2026، وهو الحدث الذي تبدأ معه فصلا جديدا من فصول السنة فلكيا، حيث تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها شمالا، لتسجل أعلى نقطة لها في السماء خلال العام.

ماذا يحدث يوم الانقلاب الصيفي؟

أوضح مركز الفلك الدولي أن لحظة الانقلاب الصيفي تحل في تمام الساعة 8:25 صباحا بتوقيت UTC، عندما تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمالية لها فوق مدار السرطان، على مسافة 23.5 درجة شمال خط الاستواء السماوي.

ويؤدي هذا الوضع الفلكي إلى حصول سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية على أطول فترة نهار وأقصر فترة ليل خلال العام، بينما يشهد النصف الجنوبي العكس تماما، حيث يسجل أقصر نهار وأطول ليل.

موعد بداية فصل الصيف 2026

أطول نهار وأقصر ليل في السنة

يتميز يوم الانقلاب الصيفي ببلوغ الشمس أعلى ارتفاع لها وقت الظهيرة، ما يؤدي إلى قصر الظلال إلى أدنى مستوياتها خلال العام.

كما تشرق الشمس من أقصى الشمال الشرقي وتغرب في أقصى الشمال الغربي، وهو ما يزيد من عدد ساعات سطوعها مقارنة ببقية أيام السنة.

ما السبب الحقيقي لتعاقب الفصول؟

يشير الخبراء إلى أن تعاقب الفصول لا يرتبط بقرب الأرض أو بعدها عن الشمس كما يعتقد البعض، وإنما يرجع إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية 23.5 درجة عن مستوى مدارها حول الشمس.

وتؤكد الدراسات الفلكية أن الأرض تكون في أبعد نقطة عن الشمس خلال شهر يوليو، رغم وقوعه في قلب فصل الصيف بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، ما يثبت أن اختلاف الفصول يرتبط بميل محور الأرض وليس بالمسافة الفاصلة بينها وبين الشمس.

بداية فصل الصيف فلكيا

يمثل الانقلاب الصيفي الانطلاقة الرسمية لفصل الصيف فلكيا، والذي يستمر هذا العام نحو 93 يوما و15 ساعة، قبل حلول فصل الخريف في شهر سبتمبر المقبل، وفقا للحسابات الفلكية المعتمدة.

ويعد هذا الحدث من أبرز الظواهر الفلكية السنوية التي تعكس دقة حركة الأرض حول الشمس، وتبرز العلاقة الوثيقة بين الظواهر الكونية وتعاقب الفصول على كوكب الأرض.

موعد بداية فصل الصيف 2026

الأرصاد: درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال بداية فصل الصيف ستكون في حدود معدلاتها الطبيعية، دون موجات شديدة الحرارة، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 33 درجة مئوية.

وأوضحت أن نسب الرطوبة ترتفع تدريجيا خلال هذه الفترة، خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، رغم استقرار القيم المسجلة.

وأضافت أن المناطق الساحلية تسجل أعلى معدلات الرطوبة، وقد تتجاوز 95% خلال ذروة فصل الصيف، بينما يسود طقس حار نهارا على معظم أنحاء الجمهورية، وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان.

نصائح مهمة مع بداية الصيف

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، خاصة الطلاب خلال فترة الامتحانات، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، إلى جانب استخدام المظلات أو أغطية الرأس للحد من تأثير أشعة الشمس وارتفاع نسب الرطوبة.