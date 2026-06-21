اليوم أطول نهار في السنة.. البحوث الفلكية تكشف أسرار بداية الصيف والانقلاب الصيفي

أوضح الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الشمس تصل خلال الانقلاب الصيفي إلى أقصى ارتفاع ظاهري لها شمالًا، وتصبح عمودية على مدار السرطان، ما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات النهار إلى أقصى حد خلال العام.

وأشار “غريب” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، إلى أن طول النهار اليوم يصل إلى نحو 14 ساعة و5 دقائق، بينما يبلغ طول الليل 9 ساعات و55 دقيقة فقط.

هل نشعر فعليًا بطول النهار؟

أكد غريب أن الظاهرة يمكن ملاحظتها من خلال تأخر موعد غروب الشمس مقارنة بفصول أخرى من العام، موضحًا أن حساب طول النهار يتم من وقت الشروق حتى الغروب، بينما يُحسب طول الليل من الغروب حتى شروق اليوم التالي.

وأضاف أن النهار سيبدأ تدريجيًا في القصر بعد فترة، بينما تزداد ساعات الليل مع اقتراب فصل الخريف.

مفاجأة فلكية.. الشمس أبعد عن الأرض في الصيف

كشف الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن ارتفاع درجات الحرارة صيفًا لا يرتبط بقرب الأرض من الشمس كما يعتقد البعض.

وأوضح أن الشمس تكون في الواقع أبعد ما تكون عن الأرض خلال الصيف، حيث تصل المسافة بينهما في أوائل يوليو إلى نحو 152 مليون كيلومتر، بينما تنخفض في الشتاء إلى حوالي 147 مليون كيلومتر.

لماذا ترتفع الحرارة رغم بُعد الشمس؟

أكد غريب أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع درجات الحرارة يعود إلى ميل أشعة الشمس على سطح الأرض، وليس إلى المسافة بين الأرض والشمس.

وأوضح أن ميل محور الأرض يؤدي إلى زيادة كمية الإشعاع الشمسي التي تصل إلى بعض المناطق، ما ينعكس على طول النهار وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

الفرق بين الانقلاب الصيفي والاعتدالين

وأشار إلى أن مصطلحات "الانقلاب الصيفي" و"الاعتدال الربيعي" و"الاعتدال الخريفي" ترتبط بمواقع الأرض والشمس خلال دوران الأرض حول الشمس، وتُستخدم لتحديد بدايات الفصول الأربعة واختلاف طول الليل والنهار على مدار العام.